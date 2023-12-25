Трамп просить апеляційний суд зняти звинувачення у підриві виборів 2020 року

У заяві адвокатів стверджується, що він юридично не несе відповідальності за дії, які він вчинив під час перебування на посаді президента.

Експрезидент США Дональд Трамп попросив апеляційний суд у Вашингтоні зняти звинувачення у спробі підриву виборів 2020 року, пише The Guardian.

У заяві, поданій вихідними, адвокати Трампа стверджували в окружному апеляційному суді округу Колумбія, що він юридично не несе відповідальності за дії, які він вчинив під час перебування на посаді президента.

Заяву подали через день після того, як Верховний суд США відмовився прискорити запит спеціального прокурора Джека Сміта щодо розгляду питання недоторканності президента від судового переслідування.

“Останній позов є поступовим кроком уперед у тривалих юридичних дуелях між Трампом та спеціальним прокурором, який, можливо, тепер не зможе подати скаргу про втручання у вибори, одну з чотирьох окремих кримінальних справ проти Трампа, перед присяжними перед наступним. вибори року”, − сказав він.

Видання зазначає, що у разі, коли справа про втручання у вибори буде відкладена і Трамп переможе на виборах, як показують поточні опитування, колишній президент може просто наказати зняти всі федеральні звинувачення.

У суботньому 55-сторінковому зверненні до апеляційного суду адвокат Трампа Джон Зауер, по суті, стверджував, що згідно з конституцією США одна гілка влади не може виносити рішення щодо іншої. “У нашій системі розділеної влади судова влада не може виносити судження з приводу офіційних дій президента. Ця доктрина не викликає протиріч”, − написав Зауер.

У матеріалах справи повторюється те, що постійно заявляли адвокати Трампа: що він діяв офіційно, щоб забезпечити чесність виборів, і тому перебував під імунітетом, оскільки президенти не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за “офіційні дії”.

Згідно з конституцією, тільки Сенат може оголосити президенту імпічмент і визнати його винним – і спроба провалилася.У позові Зауер стверджував, що імунітет виконавчої влади має існувати, оскільки жоден президент чи колишній президент раніше не звинувачувалися у скоєнні злочину. "Безперервна традиція невикористання передбачуваної величезної влади щодо кримінального переслідування президента за офіційні дії − незважаючи на наявність достатніх мотивів і можливостей для цього протягом століть − передбачає, що такого не існує”, − написав він.

Він також сказав, що суддя Таня Чуткан, яка мала розглядати справу проти Трампа, помилилася у своїй інтерпретації обмеженого президентського імунітету, коли написала, що Трамп, як і раніше, повинен “підлягати федеральному розслідуванню, звинуваченню, судовому переслідуванню, засудженню та покаранню за будь-які злочинні діяння, скоєні під час перебування на посаді”.