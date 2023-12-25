Ексречника уряду Японії допитали у справі про політичне фінансування

Колишній представник високопосадовців з уряду Японії та інші законодавці від керівної партії добровільно прийшли на допит у прокуратуру Токіо щодо скандалу з політичним фінансуванням.
Про це пише Bloomberg з посиланням на газету Yomiuri.
“Колишній головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно та ще щонайменше троє людей вирушили до прокуратури, щоб обговорити розслідування широко поширеного скандалу, пов'язаного з підозрою у приховуванні політичних засобів”, − йдеться у повідомленні.
Прокурори, зазвичай, не обговорюють поточні розслідування. Дві фракції Ліберально-демократичної партії, причетні до розслідування, перепросили й заявили, що співпрацюватимуть з владою, не розкриваючи подробиць.
Минулого тижня прокуратура Токіо провела рейд у штаб-квартирі двох керівних фракцій ЛДП.
Скандал із фондом підкупу призвів до того, що рейтинг несхвалення уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди став найгіршим для японського прем'єр-міністра з 1947 року.
Цей крок було зроблено після того, як на початку цього місяця Кісіда змінив чотирьох міністрів, зокрема Мацуно, який входить до тих законодавців, звинувачених у прихованні доходів, отриманих від заходів щодо збирання коштів. Усі вони є членами найбільшої фракції, яку колись очолював покійний колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе. У рейді також брало участь угруповання, очолюване Тосіхіро Нікаї, що вказує на те, що розслідування розширилося.
Загальних виборів у Японії не проводитиметься до 2025 року, а ЛДП навряд чи буде відсторонено від уряду через роздроблену опозицію. Неспроможність відновити підтримку громадян буде відволікати Кісіду від політичного порядку денного, що може спонукати партію замінити його.
- Раніше Bloomberg писав, що через скандал з "фондом хабарів" Кісіда хоче провести перестановки у кабінеті міністрів у намаганні зберегти свою посаду і замінити чотирьох міністрів.
- Ліберально-демократична партія Японії складається з п'яти основних фракцій, які збирають кошти й змагаються за призначення своїх членів на державні посади. Члени фракцій мають продати певну кількість квитків на заходи зі збору коштів. Дохід від продажу повертається законодавцям. Якщо будь-яка особа або група придбає квитки на вечірку на суму понад 200 000 єн, за законом ця сума має бути зареєстрована як пожертвування.
- За даними ЗМІ, законодавців підозрюють у тому, що вони не задекларували близько 10 мільйонів ієн (69 000 доларів) доходу на людину від заходів, які проводила фракція покійного прем'єр-міністра Сіндзо Абе.
- У травні Кісіда звільнив свого старшого сина Сетаро з посади особистого секретаря з політичних питань після того, як стало відомо про його вечірку в офіційній резиденції,
- Підтримка Кісіди у жовтні стала найнижчою за два роки через інфляцію, ситуацію не врятували навіть податкові знижки та додаткові виплати.