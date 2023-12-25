Ексречника уряду Японії допитали у справі про політичне фінансування

Хірокадзу Мацуно та ще три законодавці з керівної партії добровільно прийшли на допит.

Колишній представник високопосадовців з уряду Японії та інші законодавці від керівної партії добровільно прийшли на допит у прокуратуру Токіо щодо скандалу з політичним фінансуванням.

Про це пише Bloomberg з посиланням на газету Yomiuri.

“Колишній головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно та ще щонайменше троє людей вирушили до прокуратури, щоб обговорити розслідування широко поширеного скандалу, пов'язаного з підозрою у приховуванні політичних засобів”, − йдеться у повідомленні.

Прокурори, зазвичай, не обговорюють поточні розслідування. Дві фракції Ліберально-демократичної партії, причетні до розслідування, перепросили й заявили, що співпрацюватимуть з владою, не розкриваючи подробиць.

Минулого тижня прокуратура Токіо провела рейд у штаб-квартирі двох керівних фракцій ЛДП.

Скандал із фондом підкупу призвів до того, що рейтинг несхвалення уряду прем'єр-міністра Фуміо Кісіди став найгіршим для японського прем'єр-міністра з 1947 року.

Цей крок було зроблено після того, як на початку цього місяця Кісіда змінив чотирьох міністрів, зокрема Мацуно, який входить до тих законодавців, звинувачених у прихованні доходів, отриманих від заходів щодо збирання коштів. Усі вони є членами найбільшої фракції, яку колись очолював покійний колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе. У рейді також брало участь угруповання, очолюване Тосіхіро Нікаї, що вказує на те, що розслідування розширилося.

Загальних виборів у Японії не проводитиметься до 2025 року, а ЛДП навряд чи буде відсторонено від уряду через роздроблену опозицію. Неспроможність відновити підтримку громадян буде відволікати Кісіду від політичного порядку денного, що може спонукати партію замінити його.