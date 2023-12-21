Зеленський зустрівся із послом Японії в Україні

"Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кішіди, різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу", - зазначив глава держави.

Президент Володимир Зеленський прийняв посла Японії в Україні Мацуду Кунінорі.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президент подякував Японії "за лідерську роль під час головування у G7".

"Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кішіди, різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу. Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами", - підкреслив Зеленський.