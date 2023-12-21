Зеленський зустрівся із послом Японії в Україні

Президент Володимир Зеленський прийняв посла Японії в Україні Мацуду Кунінорі.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Президент подякував Японії "за лідерську роль під час головування у G7".
"Україна цінує підтримку японського народу та уряду Фуміо Кішіди, різнобічну безпекову та макрофінансову допомогу. Ми раді мати такого потужного союзника пліч-о-пліч із нами", - підкреслив Зеленський.
- Україна, як відомо, отримала 950 млн доларів від Японії у межах проєктів Світового банку INSPIRE та HOPE на відновлення та соціальний захист. Також Токіо виділить нашій державі близько 4,5 млрд доларів додаткових коштів на відновлення країни. Крім того, Японія ввела санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб.