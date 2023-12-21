"Схеми": давній соратник Зеленського виявився громадянином РФ із бізнесом у Криму. Він – батько нардепки і тесть голови ОВА

Український продюсер Наум Баруля, який є давнім творчим соратником Володимира Зеленського, має громадянство Росії, від якого не відмовився за 10 років війни. До 2014 він працював у Москві, а після Революції Гідності повернувся до Києва і почав співпрацю з "95-м кварталом" на чолі з майбутнім президентом, йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Після перемоги на виборах Зеленський привів до влади своє творче оточення. Донька Барулі Ірина Борзова була обрана народною депутаткою від "Слуги народу". А її чоловіка Сергія Зеленський зробив головою Вінницької області.

"Як з’ясували «Схеми», успішний український продюсер Наум Баруля має громадянство Російської Федерації, від якого не відмовився за всі 10 років війни. Він їздив в окупований Крим аж до 2019 року включно, заїжджаючи на український півострів саме за російським паспортом. Наум Баруля перереєстрував там своє майно та ресторанний бізнес за законодавством окупантів, та обзавівся новою нерухомістю. Попри повномасштабну війну, його ресторанний бізнес в Судаку продовжує працювати. І сплачувати сотні тисяч рублів у бюджет країни-агресорки", – йдеться у розслідуванні.

Після 15-річної роботи у Росії, зокрема на її телеканалі, Баруля повернувся в Україну та уклав партнерство зі студією "95 квартал" на чолі з Володимиром Зеленським. Це відбулося після початку окупації Криму.

Окрім "Ліги сміху", Баруля і Зеленський разом працювали над виробництвом серіалів. У формально-юридичній площині свою співпрацю Баруля та Зеленський оформили у вигляді двох компаній.

Перша – "Продюсерський центр Ліга Сміху" – де також засновниками стали два сценаристи і ще два брати Сергій і Борис Шефіри.

Друга – це "Драйв Продакшн" – де, крім них, співвласником також став Тімур Міндіч – молодший партнер Ігоря Коломойського.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

"Після перемоги на президентських виборах в Україні Володимир Зеленський вийшов зі структури власності цих фірм. Але він досі має інтелектуальні права на торговельні марки їхніх спільних проєктів – «Ліга Сміху», «Ігри приколів», «Країна У»", – зазначили журналісти.

Під час президентської кампанії "Ліга Сміху" була одним з інструментів прихованої агітації. Це фіксувала громадянська мережа "Опора". В якості агітатора на виборах брав участь і сам Наум Баруля.

"Тоді ж телепроєкт «Ліга Сміху» використовувався і в інтересах доньки Барулі, кандидатки у депутати до Верховної Ради від партії «Слуга народу» Ірини Борзової", – додали журналісти.

Борзова пройшла до праламенту, а чиновницька кар’єра її чоловіка, Сергія Борзова, також пішла вгору – нині він, призначений указом Зеленського, очолює Вінницьку обласну держадміністрацію.

Баруля досі має спільні компанії з російським "гумористом" і прихильником Путіна Масляковим, син якого їздив "жартувати" на окупований Донбас.

Сам Баруля у коментарі "Схемам" зазначив, що компанії "просто висять" і жодної фінансової операції із 2014-го не проводили. Але не пояснив, чому досі не вийшов зі структури власності компаній Маслякових.

Фото: Схеми

"Я нічого з ними зробити не можу, бо там засновник… Треба протокол засновника, я з ними не спілкуюся ніяк", – сказав Наум Баруля.

Насправді ж, згода інших власників потрібна саме для повної ліквідації компанії. Але самому вийти зі структури власності фірми Науму Барулі ніякі юридичні перепони не заважали, кажуть експерти.

"Схеми" звернулися до РНБО із запитом про те, чому попри публічну підтримку Путіна та гастролі в Маріуполі, Україна досі не наклала санкції на Маслякових. Відповідь від РНБО: таких пропозицій від президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Національного банку та Служби безпеки України до них не надходило. Однак журналісти пишуть, що Кабмін двічі ухвалював розпорядження, якими звертався до РНБО із пропозицією запровадити санкції проти Маслякових. Ці звернення є на відкритому сайті уряду. Підтвердив це Кабмін.

Фото: Схеми

Також Баруля їздив у Крим після початку окупації і має активи в Судаку. Журналістам він сказав, що востаннє їздив у Крим в 2015 або в 2016 "до батьків". Але за даними джерел "Схем" з доступом до системи МВС Росії "Магістраль", Баруля їздив в Крим щонайменше до 2019 року включно. І щоразу заїжджав на окупований український півострів за російським закордонним паспортом.

"Журналістам вдалось встановити, що у квітні 2009 року російська міграційна служба видала Науму Барулі російський паспорт, продюсеру тоді було 49 років. У цей час Баруля жив у Москві та працював генеральним директором у компанії «АМІК». Цей документ досі чинний", – зазначили журналісти.

При цьому сам Наум Баруля спілкуватися на тему наявності російського паспорта – навідріз відмовився.

"Знаєте, я по телефону обговорювати ці питання не буду", – сказав він журналістці "Схем".

Баруля також стверджує, що втратив всі свої активи в Криму після окупації. Але як з’ясували "Схеми", у нього залишился три квартири загальною площею 312 квадратних метрів, які він добровільно перереєстрував за російським законодавством, визнавши тим самим юрисдикцію РФ на окупованій українській території.

Крім того, він після початку окупації купив там нову нерухомість – як громадянин Росії, за законами Росії. У 2017 році Баруля став власником земельної ділянки на сім соток у Судаку. Вже за рік – тут же набув у власність ще шість соток та став власником семиповерхової будівлі, площею у понад 2 000 квадратних метрів. Тож станом на 2023 рік Наум Баруля володіє у Судаку майном на загальну суму приблизно 60 млн рублів.

Також Баруля аж до 2019 року співволодів готелем-рестораном де любили відпочивати проросійські політики.

Зараз, станом на грудень 2023 року, у засновника "Ліги Сміху" залишаються дві активні компанії в окупованому Судаку, зареєстровані уже після початку окупації за законами країни-агресорки.

Фірма "Профі", хоч і не закрита, але нині діяльності не веде. А ось друга, "Профіль-Н" – це цілком активний бізнес, який наповнює податками бюджет окупаційної влади.

Це – заклад харчування на центральній набережній Судака під назвою "Прохлада". До 2019-го закладом в Судаку володіли двоє – Наум Баруля та його донька Ірина Борзова, але після обрання до парламенту вона переписала свою частку на батька. Баруля журналістам каже, що нічого не оформлював за російськими законами. Але у 2014, після окупації Криму, Наум Баруля та його донька, майбутня нардепка Ірина Борзова, таки брали участь у перереєстрації компанії "Профіль-Н" за російськими законами. Це доводить протокол загальних зборів учасників компанії "Профіль-н", який датований 3 грудня 2014 року. Сама ж Ірина Борзова, яка під час виборів прямо визнавала, що бізнес був перереєстрований за законами РФ, тепер у відповіді "Схемам" заперечує, що зверталася в окупаційні органи влади в Криму з цього приводу. Борзова відмовилася від подальших коментарів.

Фото: Схеми

При цьому Баруля ще переміг у конкурсі на державне фінансування від України своєї творчості – а саме свого нового комедійного серіалу. Заявку на майже 32 мільйони гривень із бюджету України він подав від фірми "Драйв продакшн", якою володіє разом з братами Шефірами та Тімуром Міндічем.

Участь громадян Російської Федерації була прямо заборонена умовами конкурсу. Але міністерство культури в особі дочірньої структури – "Мультимедійної платформи іномовлення України" – затвердило заявку Наума Барулі та оголосило її у списку переможців.

"Однак цей факт залишився у тіні. Всю увагу на себе перебрав інший здобувач цього ж державного фінансування – скандал розгорівся довкола Юрія Горбунова та його проєкту – комедійного серіалу «СМТ Інгулець». Він також виграв понад 30 мільйонів з бюджету на його виробництво", – додали журналісти.

Після цього скандалу Баруля відкликав заявку на фінансування.