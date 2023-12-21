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Порошенко: голосування за членів Рахункової палати всупереч ЄС та G7 шкодить державі

Роботу Рахункової палати намагаються дестабілізувати через викриття корупції, вважає експрезидент.

Порошенко: голосування за членів Рахункової палати всупереч ЄС та G7 шкодить державі
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу Верховній Раді закликав не голосувати за призначення членів Рахункової палати за процедурою, яку публічно розкритикували західні союзники України, нехтування позицією ЄС та G7 шкодить нашій державі. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Незважаючи на те, що ви провалили голосування у спробі зняти цей законопроєкт, я ще раз переконливо хочу до вас звернутися. Які проблеми в першу чергу зараз вирішує Україна? Це оборона. Це збереження фінансування та існування держави. І це євроінтеграція. Проєкт призначення членів Рахункової палати всупереч пропозиції G7, Європейського Союзу б’є і по першому, і по другому, і по третьому», – сказав Порошенко.

На думку депутата, роботу Рахункової палати намагаються дестабілізувати через викриття корупції. 

«Рахункова палата викрила корупцію в Міністерстві оборони. Рахункова палата знайшла і підтвердила яйця по 17, 40 мільярдів дебіторки. Рахункова палата викрила корупцію з телесеріалами. Рахункова палата викриває і викриває. І цим голосуванням їм хочуть закрити рота», – вважає Порошенко.

  • На початку грудня посли G7 наголосили, що призначення нового керівництва Рахункової палати має відбуватися лише після ухвалення реформи, що забезпечить прозорий конкурс із належною перевіркою кандидатів. 
  • Цього тижня посли Великої сімки в України знову висловили занепокоєння намірами Верховної Ради України призначити чотирьох членів Рахункової палати до прийняття закону про зміну процедури відбору на ці посади.
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