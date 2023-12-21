Порошенко: голосування за членів Рахункової палати всупереч ЄС та G7 шкодить державі

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час виступу Верховній Раді закликав не голосувати за призначення членів Рахункової палати за процедурою, яку публічно розкритикували західні союзники України, нехтування позицією ЄС та G7 шкодить нашій державі. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Незважаючи на те, що ви провалили голосування у спробі зняти цей законопроєкт, я ще раз переконливо хочу до вас звернутися. Які проблеми в першу чергу зараз вирішує Україна? Це оборона. Це збереження фінансування та існування держави. І це євроінтеграція. Проєкт призначення членів Рахункової палати всупереч пропозиції G7, Європейського Союзу б’є і по першому, і по другому, і по третьому», – сказав Порошенко.

На думку депутата, роботу Рахункової палати намагаються дестабілізувати через викриття корупції.

«Рахункова палата викрила корупцію в Міністерстві оборони. Рахункова палата знайшла і підтвердила яйця по 17, 40 мільярдів дебіторки. Рахункова палата викрила корупцію з телесеріалами. Рахункова палата викриває і викриває. І цим голосуванням їм хочуть закрити рота», – вважає Порошенко.