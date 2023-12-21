Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати

За призначення чотирьох членів проголосували 247 депутатів. Рішення ухвалили голосами "Слуги народу" і колишньої ОПЗЖ, повідомила в Telegram депутатка Ірина Геращенко.

Однак зробити Піщанську її головою поки не вдалося.

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