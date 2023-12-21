Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати

Верховна Рада усупереч застереженню послів Group of 7 призначила членів Рахункової палати. Посли радили зачекати завершення реформи.
За призначення чотирьох членів проголосували 247 депутатів. Рішення ухвалили голосами "Слуги народу" і колишньої ОПЗЖ, повідомила в Telegram депутатка Ірина Геращенко.
До складу Рахункової палати обрали:
- Ольгу Піщанську, що претендувала на посаду голови. За її призначення парламент сьогодні вирішив не голосувати – спікер зробив сигнальне голосування і її кандидатура не набрала мінімально необхідну підтримку.
- Кирила Клименка. Згідно з резюме, він раніше працював в Мінекономіки, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики та Міноборони. Окрім того, на сайті президента є заява від людини з аналогічним ім'ям щодо участі в відборі до Вищої ради правосуддя.
- Сергія Ключка. Із березня 2017 працював заступником директора департаменту-началбником відділу державного фінансового аудиту в Державній аудиторській службі.
- Єлизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтерка Державного бюро розслідувань).
Загалом у конкурсі брали участь 27 кандидатів.
Рахункова палата – чим вона займається і до чого тут G7
- Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
- Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
- Піщанську ще з вересня готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
- Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.
- Рахункова палата залишається без повноцінного голови з квітня, оскільки її очільнику Пацкану оголосили недовіру. Він є підозрюваним по справі щодо незаконного отримання компенсації за житло 2017-2018 років.