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Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати

Однак зробити Піщанську її головою поки не вдалося.

Рада усупереч застереженням послів G7 призначила членів Рахункової палати
Ілюстративне фото
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада усупереч застереженню послів Group of 7 призначила членів Рахункової палати. Посли радили зачекати завершення реформи.

За призначення чотирьох членів проголосували 247 депутатів. Рішення ухвалили голосами "Слуги народу" і колишньої ОПЗЖ, повідомила в Telegram депутатка Ірина Геращенко.

До складу Рахункової палати обрали:

  • Ольгу Піщанську, що претендувала на посаду голови. За її призначення парламент сьогодні вирішив не голосувати – спікер зробив сигнальне голосування і її кандидатура не набрала мінімально необхідну підтримку.
  • Кирила Клименка. Згідно з резюме, він раніше працював в Мінекономіки, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики та Міноборони. Окрім того, на сайті президента є заява від людини з аналогічним ім'ям щодо участі в відборі до Вищої ради правосуддя. 
  • Сергія Ключка. Із березня 2017 працював заступником директора департаменту-началбником відділу державного фінансового аудиту в Державній аудиторській службі.
  • Єлизавету Пушко-Цибуляк (бухгалтерка Державного бюро розслідувань).

Загалом у конкурсі брали участь 27 кандидатів. 

Рахункова палата – чим вона займається і до чого тут G7

  • Рахункова палата – орган контролю над надходженням і використанням бюджетних коштів та, серед іншого, відповідальна за нагляд за міжнародною допомогою, і днями посли G7 заявили, що стурбовані наміром цього тижня призначити нових членів. Вони сказали, що до ухвалення закону про реформу ці призначення підірвали б довіру до інституції, що відповідає за нагляд за міжнародною допомогою.
  • Раніше посли "Групи семи" заявляли, що реформування Рахункової палати є шансом "показати світові, що Україна добре розпоряджається міжнародною допомогою та ресурсами власних громадян". Дипломати наголосили, що призначення нового керівництва має відбуватися лише після ухвалення законодавства, яке "забезпечує прозорий і заснований на заслугах конкурс з належною перевіркою кандидатів".
  • Піщанську ще з вересня готували на посаду очільниці Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолив Міноборони. 5 вересня вона подала у відставку. Втім очолила ФДМ інша людина – Віталій Коваль. Піщанська ж залишилася без посади.
  • Журналісти Bihus ще в 2021 році писали про давній зв'язок родини Піщанської із президентом Володимиром Зеленським, а сама вона донатила йому під час передвиборчої кампанії.
  • Рахункова палата залишається без повноцінного голови з квітня, оскільки її очільнику Пацкану оголосили недовіру. Він є підозрюваним по справі щодо незаконного отримання компенсації за житло 2017-2018 років.
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