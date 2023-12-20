Нардеп Михайло Соколов склав присягу у ВР, – Геращенко

Михайло Соколов увійшов до парламенту замість Віталія Данилова, який достроково склав мандат.

Сьогодні у Верховній Раді Михайло Соколов склав присягу народного депутата України.

"Михайло Соколов склав присягу народного депутата України. Він увійшов до парламенту замість депутата Данилова, який довчасно склав мандат", – повідомила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Соколов увійшов до парламенту замість депутата трьох скликань від "Батьківщини" Данилова, який 8 грудня склав мандат.

Згідно з інформацією Центральної виборчої комісії України (ЦВК), Соколова обрали на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" під 26-м номером у списку політсили. Раніше він був народним депутатом VI скликання Верховної Ради (2007-2012).