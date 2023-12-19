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"Щодо Мар'яни, Валєри... Вони всі люблять коментувати у фейсбуці", – Зеленський про закиди Безуглої проти Залужного

"Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо".

"Щодо Мар'яни, Валєри... Вони всі люблять коментувати у фейсбуці", – Зеленський про закиди Безуглої проти Залужного
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський сказав, що в нього немає часу відслідковувати, про що пишуть в соцмережах. Про це він сказав у відповідь на запитання щодо скандальних постів "слуги народу" Мар'яни Безуглої, яка серед іншого неодноразово звинувачувала головкома Валерія Залужного.

"Що стосується будь-яких коментів у фейсбуці – вибачте, не займаюсь цим. У мене немає часу. Немає часу щоденних оцих зайвих діалогів, безрезультатнивних. Я використовую соціальну мережу як майданчик, як платформу, як пошту, на якій я можу відповісти на ті чи інші запитання і передати сигнали нашому суспільству", – сказав він.

Президент сказав, що питання сварок у соцмережах для нього складне.

"Щодо Мар'яни, Валєри, і у них там ще кілька людей – дуже складно. Вони всі люблять коментувати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. То вони разом ходять на фронт, то вони сваряться... Це складні питання, якщо чесно, для мене. Нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо", – сказав він.

– Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу".

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