Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Резолюція вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників.

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністр Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу: “Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити”.