Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує порушення Росією прав людини на окупованих територіях України

Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Міністр Дмитро Кулеба привітав ухвалення документу: “Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити”.
I welcome the updated UNGA resolution condemning Russia’s grave human rights violations, notably urging it to cease forcible deportations and ensure a safe return of all Ukrainian children and civilian hostages. These are some of the most heinous crimes and they must be stopped.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 19, 2023
- Нещодавно в ООН повідомили, що зафіксували 142 випадки страт цивільних українців росіянами. Росія не дозволила місії доступу до жодного зі своїх місць утримання військополонених.
- До цього "Радіо Свобода" отримало від військових відео, на якому російські солдати атакують українські позиції. На ньому окупанти ведуть полонених бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, прикриваючись ними
- Раніше аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового.
- На початку цього року росіяни розстріляли беззбройного полоненого Олександра Мацієвського після слів "Слава Україні!".