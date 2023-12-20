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Рада прийняла закон, який спрощує ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)

“За” - 323 депутати.

Рада прийняла закон, який спрощує ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Ілюстративне фото: мобільний радіопеленгатор "Сектор Р-677"
Фото: Станції РЕБ

Сьогодні, 20 грудня, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт 10341, який спрощує ввезення в Україну засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко. 

“ВР звільнила від ПДВ ввезення складових, необхідних для радіолокаційних комплексів, засобів  РЕБ, спростивши їх імпорт”, - написала Геращенко.

Вона повідомила, що парламент в цілому прийняв Закон про зміни до пункту 32 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони #10341.

Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони. 

“Мова йде не лише про ввезені радіолокаційні прилади, але і про вироблені в Україні”, - зазначила Геращенко. 

Нагадаємо, у кінці листопада міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні буде створена "Армія роботів" та "Армія РЕБ".

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