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Ремонт зі збитками у 700 000 гривень: посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри

Серед підозрюваних – начальник відділу одного з Департаментів та директор комунального підприємства, а також підприємець. 

Ремонт зі збитками у 700 000 гривень: посадовцям Ужгородської міської ради та підряднику повідомлено про підозри
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 20 грудня, після обшуків, посадовцям Ужгородської міської ради вручили підозри щодо розкрадання коштів на ремонті будівель комунального підприємства. Також підозру вручили директору комунального підприємства та підряднику, який виконував роботи.

"На підставі зібраних доказів начальникові відділу одного з Департаментів Ужгородської міської ради та директору комунального підприємства, а також підряднику повідомили підозру", – повідомили у поліції.

У СБУ додали, що посадовці Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради разом зі службовцями «Комунального шляхо-експлуатаційного підприємства» у ході ремонту будівель та споруд комунального підприємства, а також під час закупівлі матеріалів, у змові з підконтрольними їм фірмами-підрядниками привласнили частину бюджетних коштів, завищивши вартість робіт і будматеріалів.

Фото: Нацполіція

Для цього вносили до актів виконаних робіт неправдиві відомості щодо об’ємів та вартості робіт. Сума завданих збитків становить майже 700 тисяч гривень.

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 20 грудня, поліція провела обшуки в Ужгородській міськраді.Також провели обшуки на території комунального підприємства та за місцями мешкання підозрюваних та інших причетних осіб. 

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