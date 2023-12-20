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Росіяни збільшили кількість артилерійських ударів на Таврійському напрямку

Захисники гідно відповідають. 

Росіяни збільшили кількість артилерійських ударів на Таврійському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони Білорусі

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили ще чотири танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" та 13 бойових броньованих машин, зокрема БТР-82. 

Ворог збільшив кількість артобстрілів. Наша артилерія гідно відповідає та ефективно нищить загарбників, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби противник завдав 5 авіаударів, провів 60 бойових зіткнень та здійснив 981 артобстріл", – йдеться у повідомленні. 

Загальні втрати живої сили ворога склали 461 особу. Знищено 25 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, 13 ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Ще 10 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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