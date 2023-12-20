Смертельна ДТП на блокпосту: суд продовжив судді Тандиру тримання під вартою

Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 20 грудня, продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну ДТП на блокпосту.

Про це повідомляє Суспільне з судової зали.

Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Зі свого боку, Офіс Генпрокурора повідомив, що суд залишив обвинуваченого під вартою та заарештував його майно і грошові кошти.

Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 17 лютого 2024 року включно.

Також суд задовольнив клопотання прокурора в частині арешту майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області, та грошових коштів. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тис гривень та 25 тис доларів США.

Справа судді Тандира: