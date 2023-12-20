Смертельна ДТП на блокпосту: суд продовжив судді Тандиру тримання під вартою

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 20 грудня, продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну ДТП на блокпосту.
Про це повідомляє Суспільне з судової зали.
Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.
Зі свого боку, Офіс Генпрокурора повідомив, що суд залишив обвинуваченого під вартою та заарештував його майно і грошові кошти.
Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 17 лютого 2024 року включно.
Також суд задовольнив клопотання прокурора в частині арешту майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області, та грошових коштів. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тис гривень та 25 тис доларів США.
Справа судді Тандира:
- У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.
- Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.
- На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
- У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
- У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
- Нещодавно видання "Бабель" з посиланням на документ з Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області повідомило, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО. З моменту аварії на блокпосту в Києві судді щомісяця нараховують посадовий оклад у 63 тисячі гривень.