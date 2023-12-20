Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Військові просили Зеленського мобілізувати ще 450-500 000 людей
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоПодії

Смертельна ДТП на блокпосту: суд продовжив судді Тандиру тримання під вартою

Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Смертельна ДТП на блокпосту: суд продовжив судді Тандиру тримання під вартою
Тандир в залі Святошинського райсуду, 20 грудня 2023
Фото: Суспільне/Дарина Коломієць

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 20 грудня, продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну ДТП на блокпосту. 

Про це повідомляє Суспільне з судової зали. 

Тандир перебуватиме під вартою без права на заставу до 17 лютого.

Зі свого боку, Офіс Генпрокурора повідомив, що суд залишив обвинуваченого під вартою та заарештував його майно і грошові кошти.

Згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці, до 17 лютого 2024 року включно.

Також суд задовольнив клопотання прокурора в частині арешту майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області, та грошових коштів. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тис гривень та 25 тис доларів США.

Справа судді Тандира:

  • У Києві в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.
  • Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою. Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.
  • На початку серпня ДБР завершило досудове розслідування щодо судді Тандира. Експертизи підтвердили вміст алкоголю у зразках.
  • У серпні Київський апеляційний суд відхилив апеляцію на запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
  • У жовтні Святошинський районний суд Києва продовжив на 60 діб арешт підозрюваному судді.
  • Нещодавно видання "Бабель" з посиланням на документ з Територіального управління Державної судової адміністрації в Київській області повідомило, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, отримує зарплатню, перебуваючи в СІЗО. З моменту аварії на блокпосту в Києві судді щомісяця нараховують посадовий оклад у 63 тисячі гривень.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies