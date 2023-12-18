Автомобіль з кортежу президента США Джо Байдена потрапив у ДТП, зіткнувшись з іншим авто, пише Bloomberg.

Інцидент стався у Вілмінгтоні, штат Делавер, де Байдени вечеряли зі співробітниками передвиборчого штабу. Перша леді Джилл Байден вийшла першою та побажала пресі та глядачам щасливих свят. Потім президент вийшов на вулицю, де його запитали про опитування щодо виборів.

Після цього бежевий “Форд” зіткнувся з позашляховиком, який був частиною загону Байдена, перегороджуючи сусідню вулицю. Охорона оточила машину, блокуючи її від місця, де стояли Байдени.

Президентське подружжя сіло у власний броньований позашляховик, вони не постраждали, повідомив чиновник.

A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.



The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl — Josh Wingrove (@josh_wingrove) December 18, 2023