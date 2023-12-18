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Автомобіль з кортежу Байдена потрапив у ДТП

Президент не постраждав.

Автомобіль з кортежу Байдена потрапив у ДТП
Фото: EPA/UPG

Автомобіль з кортежу президента США Джо Байдена потрапив у ДТП, зіткнувшись з іншим авто, пише Bloomberg.

Інцидент стався у Вілмінгтоні, штат Делавер, де Байдени вечеряли зі співробітниками передвиборчого штабу. Перша леді Джилл Байден вийшла першою та побажала пресі та глядачам щасливих свят. Потім президент вийшов на вулицю, де його запитали про опитування щодо виборів.

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Після цього бежевий “Форд” зіткнувся з позашляховиком, який був частиною загону Байдена, перегороджуючи сусідню вулицю. Охорона оточила машину, блокуючи її від місця, де стояли Байдени. 

Президентське подружжя сіло у власний броньований позашляховик, вони не постраждали, повідомив чиновник.

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