Американський атомний підводний човен прибув до Південної Кореї

Підводний човен прибув для посилення оборонної співпраці на тлі можливих ракетних випробувань Північної Кореї.

Американський атомний підводний човен USS Missouri прибув до Пусана, Південна Корея, з метою посилення оборонної співпраці на тлі можливих ракетних випробувань Північної Кореї.

Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на Міністерство національної оборони Республіки Корея.

Як зазначають у ВМС Південної Кореї, бойовий підводний човен USS Missouri класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.

"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", — йдеться у повідомленні міноборони Південної Кореї.

Зазначається, що розгортання підводного човна відбулося всього через три тижні після того, як Південна Корея та США провели другу зустріч консультативної групи з ядерного стримування у Вашингтоні.