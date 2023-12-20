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Понад 90% опитаних довіряють Залужному і більшість проти його відставки, – КМІС

Залужний має найнижчий рівень недовіри серед трьох командувачів, ім'я яких було знайоме опитаним.

Понад 90% опитаних довіряють Залужному і більшість проти його відставки, – КМІС
Фото: Скрін з відео

Більшість опитаних українців (94%) довіряють Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. 73% довіряють керівнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

63% опитаних довіряють командувачу Сухопутних військ "Таврія" Олександру Сирському. Це дані серед тих осіб, які знають, хто ці командувачі. 

"Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для В. Залужного, 24% – для К. Буданова, 29% – для О. Сирського", – йдеться в опитуванні. 

У всіх регіонах ситуація досить подібна і у всіх регіонах військові командувачі користуються досить високою довірою. 

"Більшість респондентів – 72% – негативно поставилися би до відставки В. Залужного. Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку", – зазначили в КМІС.

Серед респондентів, які довіряють Володимиру Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити Залужного (і лише 3% поставилися би до цього позитивно).

У те, що між В. Зеленським та В. Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт – 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Нагадаємо, що вчора під час пресконференції президента у Володимира Зеленського декілька разів запитували щодо Валерія Залужного, про конфлікт із яким писали західні медіа. Зеленський сказав, що в нього робочі стосунки з Головнокомандувачем і додав, що "треба результат кожен день на кожній посаді". Також він ухильно відповів на запитання про те, чи має плани замінити Головкома, а на запитання про "наїзди" "слуги народу" Безуглої на Залужного сказав, що "Мар'яни і Валєри люблять коментувати у фейсбуці".

Опитування пройшло 4-10 грудня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опитали 1200 дорослих респондентів а неокупованих територіях. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

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