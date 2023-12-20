​Окупанти вночі завдали два удари по Харкову, попередньо – ракетами С-300, – Синєгубов

Російська армія в ніч на 20 грудня завдала 2 удари по Салтівському району Харкова.
"Окупанти вночі завдали 2 удари по Салтівському району Харкова, попередньо - ракетами С-300", – повідомив очільник Харківщини Олег Синєгубов.
За повідомленням, о 01:00 зафіксували влучання ворожого боєприпасу по житловому об'єкту, а вже о 01:07 окупанти влучили по території транспортного цивільного підприємства.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що вдарили по території одного з транспортних депо.
"Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт", – повідомив Терехов.
Попередньо від ударів ніхто не постраждав. На місці працювали відповідні служби.
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