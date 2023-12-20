За добу ЗСУ знищили 890 окупантів та 16 ворожих артилерійських систем, – Генштаб

За минулу добу Росія втратила 890 окупантів.
Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб
- танків ‒ 5814 (+16)
- бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23)
- артилерійських систем – 8206 (+16)
- РСЗВ – 928 (+2)
- засоби ППО ‒ 611 (+0)
- літаків – 324 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17)
- крилаті ракети ‒ 1612 (+1)
- кораблі/катери ‒ 22 (+0)
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29)
- спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)
Дані уточнюються.
- В угрупуванні військ "Днепр" окупанти гинуть через неякісну зброю. Неякісні корейські снаряди розриваються прямо у стволах окупантів.
- Окупанти з 2014 року призвали до армії майже 45 тисяч кримчан. Близько 5,5 тис. осіб окупанти призвали до російської армії у 2023 році.