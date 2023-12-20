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За добу ЗСУ знищили 890 окупантів та 16 ворожих артилерійських систем, – Генштаб

Українські військові ліквідували дві ворожі РСЗВ та 23 бойові броньовані машини.

За добу ЗСУ знищили 890 окупантів та 16 ворожих артилерійських систем, – Генштаб
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

За минулу добу Росія втратила 890 окупантів. 

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб
  • танків ‒ 5814 (+16)
  • бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23)
  • артилерійських систем – 8206 (+16)
  • РСЗВ – 928 (+2)
  • засоби ППО ‒ 611 (+0)
  • літаків – 324 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1612 (+1)
  • кораблі/катери ‒ 22 (+0)
  • підводні човни ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29)
  • спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

Фото: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

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