За добу ЗСУ знищили 890 окупантів та 16 ворожих артилерійських систем, – Генштаб

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

Українські військові ліквідували дві ворожі РСЗВ та 23 бойові броньовані машини.

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