Головне за вівторок, 19 грудня: бої під Авдіївкою та на лівобережжі Дніпра, пресконференція Зеленського

Бої під Авдіївкою, 69 бойових зіткнень, ворожі обстріли, літак з "Борисполя", операція Prosperity Guardian у Червоному морі. Яким запам’ятається 664-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 69 бойових зіткнень.

Ворог завдав ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.

Росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснивши 8 спроб штурмових дій. Проте ворог отримав гідну відсіч і з втратами відступив. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції, завдають вогневого ураження противнику і продовжують заходи із розширення плацдарму.

На Авдіївському напрямку наші бійці відбили 22 атаки росіян східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще сім атак в районах Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 грудня – в нашій новині.

У Києві пройшла річна пресконференція президента Володимира Зеленського. Участь у заході взяли українські та іноземні журналісти.

Повідомлення з анонсом пресконференції з'явилося учора. Місце і час проведення до останнього тримали в секреті з безпекових міркувань.

За даними речника Сергія Никифорова, озвученими ведучою Радіо Свобода, на захід акредитували близько 120 медіа.

У вступному слові Зеленський подякував за велику перемогу на Чорному морі. Він сказав, що за кордоном високо оцінюють позбавлення Росії домінування в Чорному морі. Також він відзначив посилення протиповітряної оборони.

"Було таке у мене таке серйозне відрядження. Кілька – не буду казати кількість – нових систем Patriot будуть в Україні, захищатимуть нашу державу", – сказав він.

Окрім професійних медіа, на захід акредитували телеграм-канали Труха і Украина сейчас. При цьому не акредитували деякі великі ЗМІ, наприклад, Цензор.нет, з головредом якого Юрієм Бутусовим у президента була суперечка на конференції 2021.

На пресконференції Зеленський говорив зокрема і про питання мобілізації, яке він вважає дуже чутливим. Щодо мобілізації до Президента на Ставці звернулися військові, вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.

Зараз питання мобілізації напрацьовується законодавчо. "Вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. Щодо дефіциту. І їх погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 000 людей. Це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що якщо є питання ротації і відпусток, то має бути комплексний план і в мобілізаційному законі це має бути враховано. "Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один", – сказав він.

"Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 млрд гривень", – сказав він.

За словами Зеленського, на кожного військового потрібно шість платників податків. Тож потрібно знайти плюс три мільйони платників податків.

Про що ще говорив Президент України – в наших новинах.

Зранку 19 грудня з "Борисполя" провели технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300.

Про це повідомляє у фейсбуці пресслужба міжнародного аеропорту. Повітряне судно української авіакомпанії Skyline Express попрямувало до аеропорту в Європі.

"Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні, і, слід зазначити, без пасажирів чи вантажу на борту. З моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування", - йдеться в повідомленні.

В аеропорті зазначили, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з "Борисполя" від початку війни".

Через проблеми із виділенням допомоги Києву по обидва боки Атлантики європейські чиновники починають думати про наслідки можливої перемоги Росії в Україні, пише Bloomberg.

Оскільки понад 110 мільярдів доларів допомоги загрузли в політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі, як довго Київ зможе стримувати російські сили та захищати українські міста, електростанції та порти від ракетних атак, усе більше залишається під питанням.

Крім потенційно катастрофічних наслідків для України, деякі європейські союзники почали розглядати вплив невдачі НАТО в найбільшому конфлікті в Європі після Другої світової війни. За словами джерел видання, європейські чиновники переоцінюють ризики, які Росія може становити для членів Альянсу на сході.

Наслідки відчують у всьому світі, кажуть джерела видання, оскільки партнери та союзники США сумніваються, наскільки надійними будуть обіцянки Вашингтона щодо оборони. Наслідки такої стратегічної невдачі були б набагато глибшими, ніж ті, що були спричинені невдалим виведенням військ США з Афганістану у 2021 році. І це залишаючи осторонь перспективу того, що Дональд Трамп може виграти наступного року на президентських виборах і виконати свої публічні обіцянки вийти з основних альянсів, включаючи НАТО, і укласти угоду з Путіним щодо України.

Подробиці – в новині.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні.

“Нещодавня ескалація безрозсудних нападів хуситів з Ємену загрожує вільному перебігу торгівлі, ставить під загрозу невинних моряків і порушує міжнародне право. Червоне море є критично важливим водним шляхом, який був важливим для свободи судноплавства, і головним комерційним коридором, який сприяє міжнародній торгівлі”, - йдеться у заяві.

Зазначається, що країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з хуситами, які запускають балістичні ракети та безпілотники по торговельних суднах багатьох країн, які законно перетинають міжнародні води.

“Це міжнародний виклик, який вимагає колективних дій. Тому сьогодні я оголошую про започаткування операції Prosperity Guardian, важливої нової багатонаціональної ініціативи з безпеки під егідою Об’єднаних морських сил”, - цитує слова Остіна пресслужба Пентагону.

Зазначається, що операція Prosperity Guardian об’єднує кілька країн, зокрема Сполучене Королівство, Бахрейн, Канаду, Францію, Італію, Нідерланди, Норвегію, Сейшельські Острови та Іспанію.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!