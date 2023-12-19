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Російські окупанти знову вдарили по Херсону, є поранені

Серед поранених - дитина.

Російські окупанти знову вдарили по Херсону, є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Херсону.

Про це повідомив голова Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.

“Внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики”, - написав Прокудін. 

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Він додав, що є пошкодження закладу освіти, осель та та гаражів.

Обстріли Херсона

  • 19 грудня росіяни обстріляли передмістя Херсона, поранення отримали двоє людей - 65-річні чоловік і жінка.

  • Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.

  • Напередодні під обстріл потрапив центр Херсона. В результаті одна людина загинула.

  • Через іншу атаку на середмістя теж загинув житель. Його тіло виявили 17 грудня.
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