Російські окупанти знову вдарили по Херсону, є поранені

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Херсону.
Про це повідомив голова Херсоньскої ОВА Олександр Прокудін.
“Внаслідок атаки поранення отримала дитина, а також жінка. Їм надають допомогу медики”, - написав Прокудін.
Він додав, що є пошкодження закладу освіти, осель та та гаражів.
Обстріли Херсона
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19 грудня росіяни обстріляли передмістя Херсона, поранення отримали двоє людей - 65-річні чоловік і жінка.
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Росіяни постійно обстрілюють Херсон і область з окупованої території. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
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Напередодні під обстріл потрапив центр Херсона. В результаті одна людина загинула.
- Через іншу атаку на середмістя теж загинув житель. Його тіло виявили 17 грудня.