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Окупанти знову обстріляли середмістя Херсона

Загинув 40-річний чоловік.

Окупанти знову обстріляли середмістя Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупанти знову завдали ударів по центральній частині ХЗерсона. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці», – повідомив Прокудін.

  • Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. 
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