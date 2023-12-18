Окупанти знову обстріляли середмістя Херсона

Російські окупанти знову завдали ударів по центральній частині ХЗерсона. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці», – повідомив Прокудін.
- Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.