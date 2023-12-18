Окупанти знову обстріляли середмістя Херсона

Російські окупанти знову завдали ударів по центральній частині ХЗерсона. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«В одному з житлових кварталів міста ворог обстріляв приватне підприємство. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці», – повідомив Прокудін.