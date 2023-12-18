Внаслідок ворожого артобстрілу по Херсонщині постраждали дев'ятеро поліцейських

Дев'ять поліцейських постраждали внаслідок ранкового артилерійського обстрілу армією РФ по Дар'ївці Херсонської області. Представники поліції надавали допомогу мирним жителям.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
"Вранці війська рф відкрили артилерійський вогонь по Дар’ївській громаді. Ворожі снаряди пошкодили щонайменше 7 житлових будинків та адмінбудівлю. Внаслідок обстрілу травмувалися 9 працівників поліції, загрози їх життю немає", – ідеться у повідомленні.
Також минулої доби під атаку з БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці.
Згідно з повідомленням, окупанти застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля.
- У неділю вранці російські війська обстріляли середмістя Херсону та село Дар'ївка. Внаслідок обстрілу загинув 81-річний чоловік, а також поранення дістали шестеро поліцейських.