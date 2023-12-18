Внаслідок ворожого артобстрілу по Херсонщині постраждали дев'ятеро поліцейських

Дев'ять поліцейських постраждали внаслідок ранкового артилерійського обстрілу армією РФ по Дар'ївці Херсонської області. Представники поліції надавали допомогу мирним жителям.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

"Вранці війська рф відкрили артилерійський вогонь по Дар’ївській громаді. Ворожі снаряди пошкодили щонайменше 7 житлових будинків та адмінбудівлю. Внаслідок обстрілу травмувалися 9 працівників поліції, загрози їх життю немає", – ідеться у повідомленні.

Також минулої доби під атаку з БпЛА потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці.

Фото: Національна поліція України

Згідно з повідомленням, окупанти застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля.