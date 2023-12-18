ЄС схвалив 12-ий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії

Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України.

Про це йдеться на сайті Ради.

Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що "у цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

ЄС, зокрема, запроваджує заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів із Росії. Ця заборона поширюється на діаманти, що:

походять з Росії,

експортовані з Росії,

йдуть транзитом через Росію

російські діаманти, оброблені в третіх країнах.

Пряма заборона поширюється на непромислові природні та синтетичні діаманти та ювелірні вироби з діамантами. Поетапне введення непрямих заборон на імпорт буде завершено до 1 вересня 2024 р.

Крім цього, експортерам ЄС за контрактом заборонили реекспорт до Росії особливо чутливих товарів і технологій. Це поширюється на товари, що використовуються у російських військових системах, виявлені на полі бою в Україні або мають вирішальне значення для розробки, виробництва чи використання цих військових систем, а також авіаційні товари та озброєння.

Рада ЄС додала 29 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у війні проти України. На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню обороноздатності Росії та її сектору безпеки. Деякі з підсанкційних осіб належать третім країнам, що беруть участь в обході торгових обмежень, або є російськими організаціями, що займаються розробкою, виробництвом та постачанням для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення Ради ЄС розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки, включивши до нього хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та серводвигуни для БпЛА), а також верстати і деталі. Вводиться нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.

ЄС запровадив додаткові обмеження на імпорт товарів, які приносять Росії значні доходи як-от чавуна, мідного та алюмінієвого дротів, фольги тощо.

Водночас ЄС вирішив запровадити деякі винятки з обмежень на імпорт, що стосуються предметів особистого користування. Крім того, щоб полегшити в'їзд до Союзу громадян ЄС, які проживають у Росії, держави-члени можуть дозволити в'їзд автомобілів за умови, що вони не призначені для продажу та використовуються лише для особистого користування.

Також Рада ЄС додала Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують пакет обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії, а ще - заходів контролю за імпортом, які по суті еквівалентні тим, що застосовуються в ЄС.

Серед інших санкцій проти РФ:

заборона громадянам Росії володіти, контролювати або обіймати будь-які посади в керівних органах юридичних осіб, організацій або органів, що надають гаманець із криптоактивами, рахункові чи депозитарні послуги російським особам та резидентам;

розширення заборони надання послуг програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проєктування та виробництва;

заборона на транзит усіх товарів, які РФ може використовувати у війні;

суворіші правила дотримання стелі цін на нафту. Крім того, посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють злочинні дії при транспортуванні російської нафти та нафтопродуктів;

запровадження правил повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити прозорішими їх продаж та експорт. Йдеться, зокрема, про випадок уживаних танкерів, які можна використовувати для обходу заборони на імпорт російської нафти або нафтопродуктів та цінового обмеження G7;

доповнення списку індивідуальних санкцій.

Крім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила внести до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.