Данія досягнула оборонної угоди з США, американці зможуть базуватися на території країни

Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.
Про це сьогодні заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Reuters.
Про 10-річну угоду було оголошено після того, як цього місяця США підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.
“Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії”, − сказала Фредеріксен журналістам на пресконференції.
Угода, переговори щодо якої Данія та Сполучені Штати почали вести в лютому минулого року, буде підписана пізніше цього тижня та набуде чинності приблизно через рік, після прийняття відповідного законодавства.
- У понеділок угоду про співпрацю в галузі оборони підписали Фінляндія зі Сполученими Штатами. Американські військові отримають широкий доступ у північній країні, зокрема у районі довгого кордону Гельсінок з Росією.
- Раніше в грудні аналогічну угоду підписала Швеція, а Норвегія, яка також має короткий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.