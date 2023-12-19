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Данія досягнула оборонної угоди з США, американці зможуть базуватися на території країни

Угода набуде чинності через рік.

Данія досягнула оборонної угоди з США, американці зможуть базуватися на території країни
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.

Про це сьогодні заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Reuters.

Про 10-річну угоду було оголошено після того, як цього місяця США підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.

“Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії”, − сказала Фредеріксен журналістам на пресконференції.

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Угода, переговори щодо якої Данія та Сполучені Штати почали вести в лютому минулого року, буде підписана пізніше цього тижня та набуде чинності приблизно через рік, після прийняття відповідного законодавства.

  • У понеділок угоду про співпрацю в галузі оборони підписали Фінляндія зі Сполученими Штатами. Американські військові отримають широкий доступ у північній країні, зокрема у районі довгого кордону Гельсінок з Росією.
  • Раніше в грудні аналогічну угоду підписала Швеція, а Норвегія, яка також має короткий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність американців на своїй території.
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