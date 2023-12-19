Данія досягнула оборонної угоди з США, американці зможуть базуватися на території країни

Данія досягла оборонної угоди зі Сполученими Штатами, яка дозволить американським солдатам і військовому обладнанню базуватися на території країни.

Про це сьогодні заявила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, пише Reuters.

Про 10-річну угоду було оголошено після того, як цього місяця США підписали аналогічні угоди з Фінляндією та Швецією.

“Це означає, що американські солдати та обладнання можуть бути постійно розміщені на території Данії”, − сказала Фредеріксен журналістам на пресконференції.

Угода, переговори щодо якої Данія та Сполучені Штати почали вести в лютому минулого року, буде підписана пізніше цього тижня та набуде чинності приблизно через рік, після прийняття відповідного законодавства.