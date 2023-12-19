"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Хто хотів «записати» Валерія Залужного або чи слід змінювати підпорядкування українських розвідників?
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаСвіт

Сім країн Європи обіцяють до 2035 року створити енергетичні системи без вуглекислого газу

Мета була встановлена членами ЄС Австрією, Бельгією, Францією, Німеччиною, Люксембургом і Нідерландами, а також Швейцарією, що не входить у ЄС.

Сім країн Європи обіцяють до 2035 року створити енергетичні системи без вуглекислого газу
Фото: EPA/UPG

Сім країн Європи, включно з Німеччиною, Нідерландами та Францією, пообіцяли виключити до 2035 року електростанції, що виділяють CO2, зі своїх електроенергетичних систем.

Про це пише Reuters.

Разом на ці країни припадає майже половина виробництва електроенергії в ЄС – головним чином завдяки внескам Берліна та Парижа, двох найбільших виробників електроенергії в Європі.

“Мета була встановлена членами ЄС Австрією, Бельгією, Францією, Німеччиною, Люксембургом і Нідерландами, а також Швейцарією, що не входить до ЄС і підтримує деякі кліматичні політики ЄС”, − зазначає видання.

У спільній заяві країни заявили, що актуальні кліматичні заходи ЄС, ймовірно, скерують Європу до енергетичного сектору, майже вільного від вуглекислого газу, до 2040 року.

Підписуйтесь на наш Google News

Країни заявили, що погодження рухатися швидше разом допоможе їм спільно спланувати інфраструктуру, щоб забезпечити створення достатньої кількості мереж і накопичувачів енергії для інтеграції великої кількості низьковуглецевої енергії в мережу та забезпечення її проходження через кордони країни.

“Ці країни мають сильно взаємопов'язану електроенергетичну систему і можуть отримати вигоду з морського потенціалу в деяких районах і зберігання енергії в інших”, − сказав тимчасовий міністр енергетики Нідерландів Роб Джеттен.

Загалом, згідно з даними Європейського агентства з навколишнього середовища, у 2022 році ЄС отримав 41% електроенергії із відновлюваних джерел. Проте інтенсивність викидів CO2 під час виробництва електроенергії значно різниться у різних країнах.

Наприклад, Австрія вже отримує понад три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, у той час як Франція покладається на атомну енергетику без викидів CO2 для отримання приблизно 70% своєї потужності. Польща має найбільше виробництво електроенергії з викидами CO2 серед усіх країн ЄС завдяки високій частці вугілля.

Моделювання, проведене аналітичним центром Ember, стверджує, що до 2035 року вся Європа зможе майже декарбонізувати свій енергетичний сектор, водночас до цієї дати вітрова та сонячна енергія вироблятиме до 80% електроенергії, а вугільна та газова енергетика буде повністю виключена. Для цього знадобляться початкові інвестиції в розмірі до 750 мільярдів євро у відновлювані джерела та мережі, але до 2035 року країни матимуть загальну економію грошей порівняно з поточними планами завдяки значно зменшеному рахунку за викопне паливо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies