Швейцарський парламент пом’якшив вимоги до експорту озброєння

Обидві палати парламенту Швейцарії схвалили поправку до законодавства, яка пом’якшує вимоги до експорту озброєння.

Про це повідомляє The Swiss Times.

Попри спротив лівих і "зелених" правоцентристські й праві партії Швейцарії підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.

Згідно з поправкою, уряд Швейцарії може відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон "у виняткових обставинах", а також якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики, або ж політики безпеки.

Уряд має повідомити про це комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години. До того ж таке відхилення має бути обмежене в часі.

Ініціатори поправки наголосили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чинні обмеження не є актуальними. Крім того, вони можуть нашкодити національній збройовій промисловості.

Водночас противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вилучав подібне формулювання з пропозиції уряду до народної ініціативи "проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни".

Крім того, група "Швейцарія без армії" оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.

Нова поправка, теоретично, дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну. Водночас про подібні наміри не повідомлялось.