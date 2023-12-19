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Швейцарський парламент пом’якшив вимоги до експорту озброєння

Нова поправка, теоретично, дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну. 

Швейцарський парламент пом’якшив вимоги до експорту озброєння
Фото: EPA

Обидві палати парламенту Швейцарії схвалили поправку до законодавства, яка пом’якшує вимоги до експорту озброєння.

Про це повідомляє The Swiss Times.

Попри спротив лівих і "зелених" правоцентристські й праві партії Швейцарії підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.

Згідно з поправкою, уряд Швейцарії може відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон "у виняткових обставинах", а також якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики, або ж політики безпеки.

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Уряд має повідомити про це комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години. До того ж таке відхилення має бути обмежене в часі.

Ініціатори поправки наголосили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чинні обмеження не є актуальними. Крім того, вони можуть нашкодити національній збройовій промисловості.

Водночас противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вилучав подібне формулювання з пропозиції уряду до народної ініціативи "проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни".

Крім того, група "Швейцарія без армії" оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.

Нова поправка, теоретично, дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну. Водночас про подібні наміри не повідомлялось.

  • Швейцарія погодилася продати 25 танків Leopard Німеччині за умови, що вони не потраплять в Україну. Це пов’язано з політикою нейтралітету Швейцарії.
  • Нагадаємо, нижня палата парламенту Швейцарії (Національна рада) відхилила 1 червня законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.
  • Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про надання зброї Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва.
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