Швейцарський парламент пом’якшив вимоги до експорту озброєння

Обидві палати парламенту Швейцарії схвалили поправку до законодавства, яка пом’якшує вимоги до експорту озброєння.
Про це повідомляє The Swiss Times.
Попри спротив лівих і "зелених" правоцентристські й праві партії Швейцарії підтримали внесення поправки до Закону про військове озброєння.
Згідно з поправкою, уряд Швейцарії може відхилятися від критеріїв ліцензування експорту зброї за кордон "у виняткових обставинах", а також якщо це відповідає захисту інтересів зовнішньої політики, або ж політики безпеки.
Уряд має повідомити про це комітети з політики безпеки обох палат парламенту не пізніше як за 24 години. До того ж таке відхилення має бути обмежене в часі.
Ініціатори поправки наголосили, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чинні обмеження не є актуальними. Крім того, вони можуть нашкодити національній збройовій промисловості.
Водночас противники поправки нагадують, що два роки тому парламент Швейцарії вилучав подібне формулювання з пропозиції уряду до народної ініціативи "проти експорту зброї до країн, що перебувають у стані громадянської війни".
Крім того, група "Швейцарія без армії" оголосила про ініціювання референдуму проти перегляду закону.
Нова поправка, теоретично, дозволить Швейцарії схвалювати реекспорт зброї в Україну. Водночас про подібні наміри не повідомлялось.
- Швейцарія погодилася продати 25 танків Leopard Німеччині за умови, що вони не потраплять в Україну. Це пов’язано з політикою нейтралітету Швейцарії.
- Нагадаємо, нижня палата парламенту Швейцарії (Національна рада) відхилила 1 червня законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.
- Раніше уряд у Берні (Федеральна рада) відмовляв Німеччині, Іспанії та Данії в проханнях про надання зброї Україні. У лютому Швейцарія заборонила Іспанії передати українцям ППО її виробництва.