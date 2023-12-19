Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"

Президент України Володимир Зеленський вдячний Польщі, її президенту і народу за те, що вони підтримують українців з перших днів війни. Але з квітня по вересень відносини були дуже складним. Україна втратила сотні мільйоні доларів і частину врожаю через блокаду Польщею українського експорту.

Україна вдячна історично, але вона має бути відвертою: вона своїм життям захищає Польщу. Президент вважає, що поляки допомагали як могли, а українці стояли за поляків і стоять як можуть.

Відносини були міцними, але потім почалася блокада українських кордонів – Польща заборонила експорт української агропродукції.

"Зрозумійте: це – не бізнес під час війни. Блокада наших кордонів. Це було виживання, у нас не було тоді коридору. Вільного, незалежного чорноморського коридору, яким можна було б вивозити наше зерно", – сказав він.

Президент сказав, що Україна була готова на компроміс, але в чому він?

"Копроміс не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? В чому? Ми сказали окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу. Окей, дайте вивезти. Ви знаєте, як ставляться до поляків. З великою симпатією і любов'ю. Навіть коли всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, українці почали захищати вас, не мене", – сказав він польському журналісту.

З квітня по вересень відносини були дуже складним. Україна втратила сотні мільйоні доларів і частину врожаю через блокаду Польщею українського експорту.

"Я не тряпка якась. Я захищаю інтереси держави в час війни. Я сказав: дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти", – зазначив він, назвавши це неправильним.

Зеленський впевнений, що це був політичний сигнал, політичні вибори урядовців, які програли.

Допомогти фермерам вижити допоміг президент Румунії, сказав Зеленський.

Щодо нового уряду президент сказав, що ситуація вже вирівнялася, і з президентом Анджеєм Дудою також. Україна готова, щоб в Польщі нічого не втрачали. Президент додав, що фінансово Польща втратила від своєї ж блокади.

Що відбувається у відносинах України та Польщі