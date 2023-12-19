Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"

Президент України Володимир Зеленський вдячний Польщі, її президенту і народу за те, що вони підтримують українців з перших днів війни. Але з квітня по вересень відносини були дуже складним. Україна втратила сотні мільйоні доларів і частину врожаю через блокаду Польщею українського експорту.
Україна вдячна історично, але вона має бути відвертою: вона своїм життям захищає Польщу. Президент вважає, що поляки допомагали як могли, а українці стояли за поляків і стоять як можуть.
Відносини були міцними, але потім почалася блокада українських кордонів – Польща заборонила експорт української агропродукції.
"Зрозумійте: це – не бізнес під час війни. Блокада наших кордонів. Це було виживання, у нас не було тоді коридору. Вільного, незалежного чорноморського коридору, яким можна було б вивозити наше зерно", – сказав він.
Президент сказав, що Україна була готова на компроміс, але в чому він?
"Копроміс не всім нам вижити? Не вивезти це зерно? В чому? Ми сказали окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу. Окей, дайте вивезти. Ви знаєте, як ставляться до поляків. З великою симпатією і любов'ю. Навіть коли всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, українці почали захищати вас, не мене", – сказав він польському журналісту.
З квітня по вересень відносини були дуже складним. Україна втратила сотні мільйоні доларів і частину врожаю через блокаду Польщею українського експорту.
"Я не тряпка якась. Я захищаю інтереси держави в час війни. Я сказав: дайте нам вивезти. Нам не дали вивезти", – зазначив він, назвавши це неправильним.
Зеленський впевнений, що це був політичний сигнал, політичні вибори урядовців, які програли.
Допомогти фермерам вижити допоміг президент Румунії, сказав Зеленський.
Щодо нового уряду президент сказав, що ситуація вже вирівнялася, і з президентом Анджеєм Дудою також. Україна готова, щоб в Польщі нічого не втрачали. Президент додав, що фінансово Польща втратила від своєї ж блокади.
Що відбувається у відносинах України та Польщі
- З перших днів повномасштабного вторгнення Польща стала для України однією з найближчих союзниць. Вона надала масштабну підтримку переселенцям, однією з перших почала постачати українцям озброєння, допомагала гуманітарно та відстоювала інтереси України на міжнародній арені. Польські лідери перебували з численними візитами в Україні, попри постійну загрозу атак.
- Напруження в відносинах Києва й Варшави почалося цього року, з наближенням парламентських виборів у Польщі. Спочатку вона обмежила ввезення української агропродукції в обхід рішення ЄС. Також це зробили Угорщина й Словаччина. Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова і надалі допомагати Україні, але не ціною власного ринку. Україна сказала, що судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.
- У вересні тодішній міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус говорив, що його країна блокуватиме вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання з експортом зерна.
- МЗС Польщі викликало українського посла через репліку Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, який сказав, що деякі країни ЄС підіграють Росії, перетворюючи зерно на трилер. Українське Міністерство закордонних справ згодом закликало Польщу "відкинути емоції" та наголосило, що Україна запропонувала конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. Тоді польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.
- У вересні Зеленський і Дуда планували в Нью-Йорку двосторонні переговори, але їх скасували. Дуда сказав, що це через щільний графік.
- У листопаді польські перевізники почали блокувати кордон для українських вантажівок, вимагаючи повернення ліцензування, що було впроваджене "транспортним безвізом". Часткове блокування триває досі.
- На тлі конфліктів контакти на найвищому рівні між Києвом і Варшавою були не такими інтенсивними, як раніше. В листопаді Зеленський говорив із Анджеєм Дудою телефоном, вітаючи його з днем незалежності.
- Після виборів у Польщі та очолення Туском уряду телефоном говорили міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Радек Сікорський.
- 13 грудня Зеленський під час перебування в Осло провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він привітав його з призначенням на посаду та початком нової сторінки двосторонніх відносин.
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення лідерів ЄС почати переговори про вступ з Україною. У дописі в X він написав, що присвячує це рішення українськи героям, які віддали життя за незалежну і європейську Україну. "Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили! Наше сьогоднішнє рішення про розширення я присвячую вашим героям, які віддали життя за незалежну та європейську Україну". У коментарі під цим дописом Зеленський подякував Туску за теплі слова та підтримку.