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Литва передала черговий пакет військової допомоги Україні

Тисячі сухпайків для ЗСУ та військове польове обладнання.

Литва передала черговий пакет військової допомоги Україні
Фото: Міноборони Литви

У середу Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви в якому необхідне польвое обладнання та тисячі сухпайків для ЗСУ.

Про це повідомили у Міноборони Литви в мережі "Х".

У міноборони зазначають допомога необхідна українським військовим, омсобливо у зимовий період.

"Сьогодні до Збройних сил України надійшла ще одна партія необхідного військового обладнання та десятки тисяч упаковок сухпайків. Продовжуємо нашу непохитну підтримку України", йдеться у повідомленні.

Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.

Допомога від Литви:

  • 15 грудня Литва передала черговий пакет військової допомоги для України. У  пакеті – мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.
  • Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ 1 млн євро. Кошти спрямують на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни.
  • Литва внесе два мільйони євро до ініціативи "Зерно з України". Ці кошти мають "допомогти пом'якшити загрози продовольчої безпеки, спричинені агресивною війною Росії".
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