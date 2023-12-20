Литва передала черговий пакет військової допомоги Україні

У середу Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви в якому необхідне польвое обладнання та тисячі сухпайків для ЗСУ.
Про це повідомили у Міноборони Литви в мережі "Х".
У міноборони зазначають допомога необхідна українським військовим, омсобливо у зимовий період.
"Сьогодні до Збройних сил України надійшла ще одна партія необхідного військового обладнання та десятки тисяч упаковок сухпайків. Продовжуємо нашу непохитну підтримку України", йдеться у повідомленні.
Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.
Допомога від Литви:
- 15 грудня Литва передала черговий пакет військової допомоги для України. У пакеті – мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності.
- Литва спрямовує до Українського фонду солідарності БРРЄ 1 млн євро. Кошти спрямують на задоволення різних соціальних потреб, що виникли в результаті війни.
- Литва внесе два мільйони євро до ініціативи "Зерно з України". Ці кошти мають "допомогти пом'якшити загрози продовольчої безпеки, спричинені агресивною війною Росії".