Литва передала черговий пакет військової допомоги Україні

Тисячі сухпайків для ЗСУ та військове польове обладнання.

У середу Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Литви в якому необхідне польвое обладнання та тисячі сухпайків для ЗСУ.

Про це повідомили у Міноборони Литви в мережі "Х".

У міноборони зазначають допомога необхідна українським військовим, омсобливо у зимовий період.

"Сьогодні до Збройних сил України надійшла ще одна партія необхідного військового обладнання та десятки тисяч упаковок сухпайків. Продовжуємо нашу непохитну підтримку України", йдеться у повідомленні.

Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти до міжнародних фондів для України.

Допомога від Литви: