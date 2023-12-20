Верховний суд ЄС підтвердив санкції проти російського олігарха Абрамовича

Верховний Суд Євросоюзу підтримав рішення про законність санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, пише The Guardian із посиланням на дані агентства Reuters.
Росіянин позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку. Обмежувальних заходів проти нього і інших російських бізнесменів і чиновників вжили через повномасштабний напад РФ на Україну.
"Загальний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього", – йдеться в рішенні Верховного суду ЄС.
Forbes оцінює його статки в 9,2 мільярда доларів.
- Раніше The Guardian писала, що Абрамович створив офшорні трасти за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Це допомогло уникнути частини санкцій.
- Уряди Великої Британії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за нібито отримання вигоди від тісних відносин з Путіним. Абрамович звʼязки з президентом заперечив і подав до суду.
- До санкційного списку США він не потрапив. Олігарх має три громадянства: ізраїльське, португальське та російське.
- У жовтні 2022 Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням. У президентському указі зазначили, що десятирічні санкції будуть застосовані "після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Абрамович – єдина особа з українського списку санкцій, що має таку примітку.
- У квітні, коли між Україною і Росією ще були спроби політико-дипломатичних переговорів, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Абрамович на перемовинах "згладжує кути".