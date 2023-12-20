Верховний суд ЄС підтвердив санкції проти російського олігарха Абрамовича

Олігарх хотів скасувати внесення його до списку осіб, проти яких вжито обмежувальних заходів.

Верховний Суд Євросоюзу підтримав рішення про законність санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, пише The Guardian із посиланням на дані агентства Reuters.

Росіянин позивався з наміром скасувати включення себе до санкційного списку. Обмежувальних заходів проти нього і інших російських бізнесменів і чиновників вжили через повномасштабний напад РФ на Україну.

"Загальний суд відхиляє позов, поданий паном Абрамовичем, тим самим залишаючи в силі обмежувальні заходи, вжиті проти нього", – йдеться в рішенні Верховного суду ЄС.

Forbes оцінює його статки в 9,2 мільярда доларів.