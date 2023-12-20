Лідера ХАМАСу очікують в Єгипті для переговорів про припинення вогню у Газі

Один із лідерів ХАМАСу повинен прибути в Єгипет сьогодні для переговорів щодо нового припинення вогню в Газі після того, як Ізраїль заявив, що готовий погодитися на ще одну паузу в обмін на нових заручників.

"Очікується, що один із лідерів ХАМАСу Ісмаїл Ханія, який базується в Катарі, очолить делегацію до Єгипту для переговорів з керівником розвідки країни та іншими щодо "припинення агресії та війни для підготовки угоди про звільнення в’язнів", – пише The Guardian.

За даними видання, керівництво Ізраїлю стикається з дедалі більшими закликами забезпечити звільнення 129 заручників, які, за їхніми словами, утримуються в Газі, тому у вівторок заявили про готовність повернутися за стіл переговорів з ХАМАС.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нещодавно заявив, що нещодавно відправив свого начальника розвідки у дві поїздки до Європи, щоб "звільнити наших заручників".

Президент Ізраїлю Іссак Герцог заявив, що "Ізраїль готовий до нового перемир'я в обмін на заручників".

Американський інформаційний сайт Axios повідомив у понеділок, що Девід Барнеа, глава ізраїльської розвідувальної служби Моссад, зустрівся з прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та директором ЦРУ Біллом Бернсом у Європі, щоб обговорити можливу нову угоду щодо звільнення заручників.

Також повідомлялося, що Ізраїль запропонував призупинити бойові дії в Газі принаймні на один тиждень в обмін на понад три десятки заручників, утримуваних ХАМАС.