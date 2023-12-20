Вашингтон відзначає посилення співпраці між Росією, Китаєм та КНДР

США наразі не мають підтверджень того, що Китай передає Росії летальну допомогу.

Адміністрація Байдена бачить зростаюче прагнення Росії, Китаю та Північної Кореї збільшити та покращити свої зв’язки один з одним.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зауважив, що ці три країни були незадоволеними світовим порядком, заснованим на правилах, які склалися після завершення холодної війни.

“Ми досі вважаємо, що порядок, заснований на правилах, має значення, а також що існують певні країни, які хотіли би діяти всупереч цьому порядку”,- наголосив Кірбі.

Представник Білого дому підкреслив, що президент США продовжує працювати над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні до належного рівня.

Водночас Кірбі зазначив, що США наразі не мають підтверджень того, що Китай передає Росії летальну допомогу.

Як співпрацюють РФ, Китай та КНДР