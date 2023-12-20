Вашингтон відзначає посилення співпраці між Росією, Китаєм та КНДР

Адміністрація Байдена бачить зростаюче прагнення Росії, Китаю та Північної Кореї збільшити та покращити свої зв’язки один з одним.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він зауважив, що ці три країни були незадоволеними світовим порядком, заснованим на правилах, які склалися після завершення холодної війни.
“Ми досі вважаємо, що порядок, заснований на правилах, має значення, а також що існують певні країни, які хотіли би діяти всупереч цьому порядку”,- наголосив Кірбі.
Представник Білого дому підкреслив, що президент США продовжує працювати над зміцненням альянсів, а також партнерства в Індо-Тихоокеанському регіоні до належного рівня.
Водночас Кірбі зазначив, що США наразі не мають підтверджень того, що Китай передає Росії летальну допомогу.
Як співпрацюють РФ, Китай та КНДР
- Китай всіляко допомагає Північній Кореї обходити санкції, вжиті за її ядерну програму. Зокрема, посередники з Китаю відмивають гроші, отримані через кіберзлочини хакерів із Північної Кореї. Китайські компанії також допомагають робітникам із КНДР знайти роботу за кордоном.
- Глава Європейської ради Шарль Мішель попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна про необхідність негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення.
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Раніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов підтвердив, що російські дрони в основному надходять із Китаю.
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Згідно з повідомленнями, перехопленими українськими службами безпеки, російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, провели таємні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з’єднає Росію з Кримом, сподіваючись створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.
- США заявили, що Північна Корея передала Росії понад 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами. Із 7 вересня по 1 жовтня судно під прапором РФ перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин повертається додому з Росії з подарунками − гвинтівкою, рукавичкою космонавта та військовими дронами, що є порушенням санкцій ООН.