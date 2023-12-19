Франція навчатиме українських пілотів на винищувачах

Франція долучиться до підготовки українських пілотів на винищувачах.
Про це повідомило французьке Міністерство оборони, оприлюднивши інформацію про результати підтримки України від початку повномасштабного вторгнення РФ.
За інформацією відомства, заяву про військові навчання зробив президент Франції Еммануель Макрон цьогоріч у травні.
"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувачах під керівництвом наших партнерів",- зазначили в Міноборони країни.
Що відомо про постачання винищувачів Україні
- Бельгія підтвердила наміри передати літаки F-16 у 2025 році.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі заявив, що винищувачі, на яких зараз навчаються українські пілоти, посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
- Українські пілоти вже розпочали підготовку на F-16 у Данії в повітрі разом з інструкторами.
- При Міністерстві оборони України також створили спеціальну структуру для інтеграції F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції винищувача у загальну систему Сил оборони України.
- На території США вже розпочалися навчання українських пілотів на F-16. Крім цього у Пентагоні вирішують питання забезпечення України запасними частинами для винищувачів.