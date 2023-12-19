Франція навчатиме українських пілотів на винищувачах

Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року.

Франція долучиться до підготовки українських пілотів на винищувачах.

Про це повідомило французьке Міністерство оборони, оприлюднивши інформацію про результати підтримки України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

За інформацією відомства, заяву про військові навчання зробив президент Франції Еммануель Макрон цьогоріч у травні.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувачах під керівництвом наших партнерів",- зазначили в Міноборони країни.

Що відомо про постачання винищувачів Україні