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Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ

Планують придбати 1016 авто.

Міноборони оголосило тендер на першу масову закупівлю позашляховиків для ЗСУ
Фото ілюстративне
Фото: Командування ОС ЗСУ

Державне підприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України оголосило тендер на закупівлю позашляховиків для Збройних Сил. 

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мають намір придбати 1016 автівок, які повинні бути повнопривідними, з вантажопідйомністю не менш ніж 800 кілограмів та кліренсом не менш ніж 180 міліметрів.

У Міноборони зазначили, що таку масову закупівлю позашляховиків держава проводить вперше. Також представили очікування вартість закуцпівель.

"Очікувану вартість формували на підставі комерційних пропозицій трьох офіційних дистриб'юторів. Вона становить 1 749 865 263,28 гривень за партію в 1016 авто та включає вартість деякого додаткового обладнання (лебідка і причіпний пристрій). Очікувана вартість одного автомобіля, який відповідає параметрам, може становити не більше 1,7 млн. грн., а проведення відкритого тендеру забезпечить отримання найбільш вигідних пропозицій", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Учасники тендеру зможуть подати пропозиції до 27 грудня. Передати військам автомобілі типу Pick-Up планують до 15 березня.

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