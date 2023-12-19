Окупанти з 2014 року призвали до армії майже 45 тисяч кримчан, - Ташева

У тимчасово окупованому Криму з 2014 року призвали до лав російської армії 44,5 тисячі осіб.
Про це розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.
При цьому близько 5,5 тис. осіб окупанти призвали до російської армії у 2023 році.
"На строкову службу призивають як громадян України, так і Росії, які перебувають на території півострова", - сказала Ташева.
Вона зазначила, що точні цифри щодо мобілізації на півострові назвати важко.
Щоб зрозуміти, яка приблизна кількість людей була мобілізована після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, представництво президента відслідковує інформацію про похорони та видачу земельних ділянок військовослужбовцям у Криму.
- На території тимчасово окупованого росіянами Криму відбулися поховання щонайменше 605 солдатів російської армії.