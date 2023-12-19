Окупанти з 2014 року призвали до армії майже 45 тисяч кримчан, - Ташева

Близько 5,5 тис. осіб окупанти призвали до російської армії у 2023 році.

У тимчасово окупованому Криму з 2014 року призвали до лав російської армії 44,5 тисячі осіб.

Про це розповіла постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

При цьому близько 5,5 тис. осіб окупанти призвали до російської армії у 2023 році.

"На строкову службу призивають як громадян України, так і Росії, які перебувають на території півострова", - сказала Ташева.

Вона зазначила, що точні цифри щодо мобілізації на півострові назвати важко.

Щоб зрозуміти, яка приблизна кількість людей була мобілізована після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, представництво президента відслідковує інформацію про похорони та видачу земельних ділянок військовослужбовцям у Криму.