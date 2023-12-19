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Є складнощі навіть з нашими сусідами, коли ми не могли доїхати до хабу, щоб ремонтувати нашу зброю, – Зеленський

Президент не назвав ці країни. 

Є складнощі навіть з нашими сусідами, коли ми не могли доїхати до хабу, щоб ремонтувати нашу зброю, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський не вважає ознакою програшу в війні зниження підтримки Заходу та проблеми з мобілізаційним ресурсом.

Про це він сказав на пресконференції. Президент нагадав, що Україна була в складнішій ситуації, її центральні регіони були майже повністю окуповані.

"Ми були в повній блокаді. Ми вийшли з неї. Люди, Бог, партнери – не знаю, хто більше. Все це допомогло", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна рік тому мала зовсім іншу зиму. Зараз є виклики з кількістю допомоги щодо артилерії і снарядів, особливо 155 калібру, але хаби потроху відкриваються. 

"Є складнощі навіть з нашими сусідами, коли ми не могли доїхати до хабу, щоб ремонтувати нашу зброю, тому що політика, завжди втручається політика. Ризик той, про який ви кажете, він завжди є. Але треба жити в Україні і боротися", – сказав він.

Президент не назвав країну, з якою були складнощі. Втім, як відомо, хаб для ремонту військової техніки з України було відкрито в Польщі.

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