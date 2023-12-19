Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння коштами Держспецзв’язку

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нині апеляція відмовила в задоволенні скарги сторони захисту підозрюваного Романа Коваля та залишила без змін листопадову ухвалу ВАКС про тримання його під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави.

Центр протидії корупції повідомив, що заставу за Коваля внесла компанія "Медирент", в якій він є співучасником. Ще для внесення частини застави взяли кредит.

Підозрюваний без дозволу не може відлучатися з місця проживання, має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками, а також здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Подробиці справи