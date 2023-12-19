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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння коштами Держспецзв’язку

Наразі Коваль вніс заставу.

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння коштами Держспецзв’язку
Фото: Lb.ua

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Нині апеляція відмовила в задоволенні скарги сторони захисту підозрюваного Романа Коваля та залишила без змін листопадову ухвалу ВАКС про тримання його під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави.

Центр протидії корупції повідомив, що заставу за Коваля внесла компанія "Медирент", в якій він є співучасником. Ще для внесення частини застави взяли кредит.

Підозрюваний без дозволу не може відлучатися з місця проживання, має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками, а також здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Подробиці справи 

  • Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підозрюють у заволодінні 62 млн гривень. 
  • За даними НАБУ, у 2020-2022 власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.
  • Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
  • Наразі підозрюються шість осіб: голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора, гендиректор та співробітник держпідприємства і власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.
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