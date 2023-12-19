Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння коштами Держспецзв’язку

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв’язку.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Нині апеляція відмовила в задоволенні скарги сторони захисту підозрюваного Романа Коваля та залишила без змін листопадову ухвалу ВАКС про тримання його під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави.
Центр протидії корупції повідомив, що заставу за Коваля внесла компанія "Медирент", в якій він є співучасником. Ще для внесення частини застави взяли кредит.
Підозрюваний без дозволу не може відлучатися з місця проживання, має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками, а також здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.
Подробиці справи
- Керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підозрюють у заволодінні 62 млн гривень.
- За даними НАБУ, у 2020-2022 власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладанання та програмного забезпечення.
- Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг та перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
- Наразі підозрюються шість осіб: голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь та його заступник Віктор Жора, гендиректор та співробітник держпідприємства і власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.