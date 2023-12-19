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Україна наступного року виробить один мільйон дронів, – Зеленський

"Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було".

Україна наступного року виробить один мільйон дронів, – Зеленський
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Президент позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Наступного року Україна має виготовити один мільйон дронів.

Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами, не радянська, а швидка і проста в використанні. Про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції у відповідь на запитання кореспондента LB.ua.

"У мене була зараз Ставка і я хотів зрозуміти. Одне з ключових питань – виробництво дронів і постачання. Дуже не подобається, коли логістично у нас залишається бюрократичний радянський процес, коли 26 000 дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, не може бути таки проблем. А потім у мене питають: а що у мене особисто? Нічого немає особистого. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Це ми поборемо – логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони", – сказав він.

Зеленський пообіцяв, що наступного року Україна виготовить мільйон дронів.

"Ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно і було. Ми знаємо, що так воно і буде", – сказав він.

Постріли до артилерії він назвав дуже дефіцитним продуктом. Є дефіцит пороху і багато різних питань, над цим треба працювати, зазначив він.

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