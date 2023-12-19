Київська ОВА шукає іноземні інвестиції для реконструкції Білоцерківської ТЕЦ

Забезпечення сталої роботи Білоцерківської ТЕЦ на Київщині потребує реконструкції, і влада Київської області шукає іноземні інвестиції для цього.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Це один із енергооб'єктів, якій після атак росіян потребує відновлення. Наприклад, тільки капремонт електричної частини ТЕЦ і турбіни, за оцінками фахівців, становить понад 300 млн грн”, - написав Кравченко.

Він зазначив, що вдалося уникнути енергетичної кризи у 200-тисячному місті, оскільки було вирішено багаторічне питання щодо власника ТЕЦ.

Білоцерківська міська рада на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Національний банк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

22 червня 2021 року Господарський суд Київської області задовольнив позов Нацбанку до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та вирішив стягнути на користь позивача єдиний майновий комплекс ТЕЦ в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" по рефінансуванню на 1,5 млрд грн. Суд вирішив, що майно має бути продано на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за "ціною, встановленою на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки суб`єкта оціночної діяльності на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій".

У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит".