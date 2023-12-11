​Білоцерківська міськрада викупила ТЕЦ, яку Нацбанк відсудив за борги у Жеваго

Білоцерківська міська рада на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Національний банк забрав у Костянтина Жеваго за борги.
Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на державний реєстр речових прав.
Договір купівлі-продажу був підписаний 30 листопада, а передання активу новому власнику відбулося 6 грудня.
Нацбанк став власником Білоцерківської ТЕЦ завдяки рішенню Господарського суду Київської області. У травні 2023 року він задовольнив позов НБУ про звернення стягнення на переданий в заставу Нацбанку єдиний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Ця компанія була майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед Нацбанком за кредитами рефінансування.
Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн.
Пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй це не вдалося – 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.
Першим про зміну власника ЄМК Білоцерківської ТЕЦ повідомив засновник неурядової антикорупційної організації StateWatch Олександр Лємєнов у Facebook.
Що передувало
- 22 червня 2021 року Господарський суд Київської області задовольнив позов Нацбанку до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" та вирішив стягнути на користь позивача єдиний майновий комплекс ТЕЦ в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" по рефінансуванню на 1,5 млрд грн. Суд вирішив, що майно має бути продано на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за "ціною, встановленою на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки суб`єкта оціночної діяльності на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій".
- У 2015 році бізнесмен Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.
- Жеваго з жовтня 2019 року перебуває в розшуку за підозрою у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит".
- Він був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру "ProZorro.Продажі" Олексію Мовчану.