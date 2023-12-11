​Білоцерківська міськрада викупила ТЕЦ, яку Нацбанк відсудив за борги у Жеваго

Білоцерківська міська рада на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Національний банк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на державний реєстр речових прав.

Договір купівлі-продажу був підписаний 30 листопада, а передання активу новому власнику відбулося 6 грудня.

Нацбанк став власником Білоцерківської ТЕЦ завдяки рішенню Господарського суду Київської області. У травні 2023 року він задовольнив позов НБУ про звернення стягнення на переданий в заставу Нацбанку єдиний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ". Ця компанія була майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит" перед Нацбанком за кредитами рефінансування.

Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн.

Пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй це не вдалося – 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.

Першим про зміну власника ЄМК Білоцерківської ТЕЦ повідомив засновник неурядової антикорупційної організації StateWatch Олександр Лємєнов у Facebook.

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