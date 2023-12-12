Україна має створити суд із розгляду справ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ, - оновлений меморандум із МВФ

До серпня 2024 року Україна створить спеціальний суд, який розглядатиме адміністративні справи щодо державних органів, а також перезавантажить роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це йдеться в тексті оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом про фінансову та економічну політику, який має 12 нових структурних маяків, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після розпуску Київського окружного адміністративного суду в грудні 2022 року ми ухвалимо закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК)", - ідеться документі.

Зазначається, що судді цього суду будуть належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності шляхом голосування незалежними експертами з міжнародним досвідом.

Також у Меморандумі зазначено зобов'язання ухвалити новий закон про БЕБ із чітким мандатом для Бюро і можливістю проведення слідчих дій. Згідно з документом, нове БЕБ розслідуватиме "серйозні економічні злочини".

Пропонований контрольний показник створення суду - кінець липня 2024 року, а перезавантаження роботи БЕБ - до кінця червня 2024 року.

Яку допомогу Україна отримала від МВФ

11 грудня Рада директорів МВФ затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Таким чином Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів. Навесні триватиме робота над підготовкою до третього перегляду програми розширеного кредитування.

Що таке програма EFF

Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility – EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.

Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.

В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією.

Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США

Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад $7,2 млрд протягом півтора року.

У вересні повідомлялося, що міжнародна бюджетна допомога Україні з початку року склала 29,7 млрд доларів. А в 2022 році вона склала 32,3 млрд доларів. З них від МВФ – 2,69 млрд доларів.

Як повідомлялося, в жовтні МВФ відновив роботу офісу в Києві, який закрили перед повномасштабним вторгненням Росії .