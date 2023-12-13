Уряд погодив підготовку до приватизації ще двох спиртзаводів

Кошти з їх продажу надійдуть до державного бюджету.

Кабінет міністрів прийняв рішення, яке дозволить приватизацію єдиних майнових комплексів державних підприємств "Ічнянський спиртовий завод" та "Червоненський завод продтоварів".

ПРо це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з рішенням, Фонд державного майна отримав підстави припинити реорганізацію цих заводів та можливість їх приватизувати. Відповідно, кошти з їх продажу надійдуть до державного бюджету.

"Постановою КМУ від 28.10.2010 №672 було погоджено реорганізацію цих двох заводів шляхом приєднання до ДП "Укрспирт". Та реорганізаційні процеси на них не були здійснені", - зазначили в мінекономіки.

"Ічнянський спиртовий завод" - підприємство харчової промисловості в місті Ічня Чернігівської області. У січні 2003 року отримав дозвіл розпочати виробництво високооктанових оксигеновмісних добавок до бензину. Також завод виробляв етиловий спирт (в тому числі, спирт-ректифікат, спирт "Екстра", спирт "Люкс" і технічний спирт), а також ізоаміловий спирт для потреб хімічної промисловості та барду, лікеро-горілчані вироби. Знаходиться в стані припинення юридичної особи. У 2014 році вже не функціонував.

"Червоненський завод продовольчих товарів" - розташований у селищі Червоне, Житомирська область. Спроможний виробляти органічні розчинники, скломийні рідини на основі технології спиртового виробництва, а також спирт, лікеро-горілчані вироби, лікери, морси, наливки, соки. Як сировина використовується меляса (патока) відходи перероблення цукрового буряка, можливе використання зерна. Знаходиться в стані припинення юридичної особи.

У Мінекономіки також нагадали, що в серпні цього року ФДМ виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн.

А у в вересні найдорожчим за всю історію малої приватизації лотом, який ФДМ виставив на аукціон, став Зарубинський спиртзавод у Тернопільській області. Стартова ціна - 245,4 млн грн.

Як відбувається приватизація підприємств Укрспирту

11 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує держмонополію на виробництво спирту. 1 липня 2020 року набув чинності закон про лібералізацію виробництва та обігу спирту – Укрспирт втратив статус монопольного виробника спирту.

Перший спиртзавод приватизували у середині жовтня 2020 року - пкціонери Nemiroff купили Немирівський спиртзавод за 55 млн грн.

Станом на кінець листопада 2021 року ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.

На початку грудня 2023 року повідомлялося, що ФДМ уже оголосив 61 аукціон з приватизації держмайна, загальна стартова вартість активів становить понад 400 млн гривень. Загалом у грудні команда Фонду планує провести понад 90 онлайн-аукціонів з приватизації.

Докладніше про те, чому потрібно приватизувати всі активи, які не мають стратегічного значення, читайте в матеріалі LB.ua.