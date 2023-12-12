Гендиректор "Борисполя": аеропорт запрацює, коли буде нуль ризиків

Генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" Олексій Дубревський наголосив, що аеропорт відновить свою роботу тільки за умови повної відсутності воєнних загроз.
Про це повідомляє Liga.net.
"Я розумію, що ви від мене зараз хочете почути конкретну дату. [Але] авіація дорівнює безпеці. Коли буде за умов безпеки нуль ризиків в небі для пасажирського літака з пасажирами на борту, а також на землі, отоді й запрацює", – сказав Дубревський на підсумковій зустрічі команди Міністерства інфраструктури з головами дипмісій та громадськістю.
Він розказав, що аеропорт підтримує діяльність та кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент.
"Кожен місяць на об'єкті працює 650-700 осіб, і ми проводимо ротацію. Кожен місяць інші люди заходять і працюють. Це потрібно, щоб зберегти їхню кваліфікацію, щоб вони були теплі й щоб ми зберегли сертифікаційну гідність", - зазначив Дубревський.
Аеропорт "Бориспіль" – найбільші повітряні ворота України. Він перестав працювати о третій годині ночі 24 лютого 2022 року, коли звідти вилетів останній пасажирський літак.
Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни.
Коли почались розмови про відновлення роботи аеропортів
- 1 грудня в аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч з іноземними послами щодо 10-го пункту Формули миру. Офіс президента зібрав в аеропорту іноземних послів, натякнувши на можливість відновлення роботи. Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, зокрема, говорив, що "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".
- Раніше, 15 листопада, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час поїздки до США заявив, що в Україні до кінця війни може запрацювати цивільний аеропорт. Який саме об'єкт для цього обрали і коли планують відновити його роботу, він не уточнив. При цьому Єрмак зазначив, що аби відновити роботу аеропорту, тртеба посилити ППО.
- Чутки про можливе відновлення польотів були і раніше, але тоді йшлося про якийсь з аеропортів на заході України. так, у вересні минулого року Мінінфраструктури розглядало аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки. Також повідомлялося, що Львівський аеропорт можуть відкрити для гуманітарного коридору.