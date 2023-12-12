Гендиректор "Борисполя": аеропорт запрацює, коли буде нуль ризиків

Зараз аеропорт підтримує діяльність та кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент.

Генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" Олексій Дубревський наголосив, що аеропорт відновить свою роботу тільки за умови повної відсутності воєнних загроз.

Про це повідомляє Liga.net.

"Я розумію, що ви від мене зараз хочете почути конкретну дату. [Але] авіація дорівнює безпеці. Коли буде за умов безпеки нуль ризиків в небі для пасажирського літака з пасажирами на борту, а також на землі, отоді й запрацює", – сказав Дубревський на підсумковій зустрічі команди Міністерства інфраструктури з головами дипмісій та громадськістю.

Він розказав, що аеропорт підтримує діяльність та кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент.

"Кожен місяць на об'єкті працює 650-700 осіб, і ми проводимо ротацію. Кожен місяць інші люди заходять і працюють. Це потрібно, щоб зберегти їхню кваліфікацію, щоб вони були теплі й щоб ми зберегли сертифікаційну гідність", - зазначив Дубревський.

Аеропорт "Бориспіль" – найбільші повітряні ворота України. Він перестав працювати о третій годині ночі 24 лютого 2022 року, коли звідти вилетів останній пасажирський літак.

Українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної війни.

Коли почались розмови про відновлення роботи аеропортів