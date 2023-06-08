Львівський аеропорт можуть відкрити для гуманітарного коридору

Україна долучилась до програми Європейського Союзу "Механізм «Сполучення Європи»". Тому Львівський аеропорт можуть частково відкрити як гуманітарний коридор, який забезпечуватиметься Європейським союзом.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє "Перший західний".

"Можливе відкриття аеропорту – одне із речей, які ми дуже чекаємо. Це питання було підняте і ми надіємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", - сказав він.

Щодо Львівщини, то в межах угоди також обговорювали збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Ми підписали угоду, яка дозволяє нам разом розвивати прикордонну інфраструктуру, наші пункти пропуску, наші дороги, транспортні коридори", - зазначив віцепремєр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Нагадаємо, Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.

Мінінфраструктури повідомляло, що розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.