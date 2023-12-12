Уряд погодив кандидатури нових керівників ОВА Донеччини і Рівненщини

Йдеться про Вадима Філашкіна і Олександра Коваля.

Кабінет Міністрів України погодив призначення чотирьох керівників військових адміністрацій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Йдеться, зокрема, про призначення Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації і Олександра Коваля головою Рівненської ОВА.

Також уряд погодив кандидатури В’ячеслава Мамонова на керівника Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області та Павла Мірошниченка Леонідовича на голову Корюківської РДА Чернігівщини.

До речі, КМУ погодив звільнення Олександра Коваля з посади голови Рівненської районної державної адміністрації Рівненської області.