Умєров і Залужний відвідали бійців на східному напрямку фронту

На зустрічі йшлося про ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення окупантів.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на східному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністр і І Головком привітали воїнів із днем Сухопутних військ. Також бійці отримали нагороди з нагоди свята.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив керівництво з ситуацією на східному напрямку. Співрозмовники обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення окупантів. Умєров зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – сказав Умєров.

Також Міністерство оборони та Генеральний штаб розвивають спільний план дій та оцінюють потенційні загрози.