Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
ГоловнаСуспільствоПодії

​В Одесі затримали банду паліїв із ватажком на прізвисько "Путін"

Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

​В Одесі затримали банду паліїв із ватажком на прізвисько "Путін"

В Одесі поліцейські затримали організатора угруповання, відомого у кримінальному середовищі на прізвисько "Путін", та шістьох його поплічників, які здійснили серію підпалів квартир у місті.

Про це повідомляє Національна поліція.

У листопаді четверо найманців підпалили автомобільні шини біля дверей двох квартир у багатоповерхівках в Київському районі міста. Мешканці будинків самостійно загасили вогонь та звернулися до поліції. Правоохороонці встановили причетних до підпалу осіб, розшукали і затримали їх в орендованій квартирі у день скоєння другого підпалу. Ними виявилися троє киян та херсонець. 

Зловмисники діяли "на замовлення", а для пошкодження чужого майна розподілили між собою ролі. Один із них виконував функції водія, двоє – безпосередньо вчиняли підпал та фільмували це за допомогою мобільного телефону, аби мати підтвердження виконання замовлення. Ще один фігурант в момент вчинення злочину спостерігав за під’їздом та у разі появи сторонніх людей і повинен був повідомити про це спільникам.

Поліцейські провели обшуки в орендованій квартирі та автомобілі, на якому вони пересувалися. Вилучено: одяг, мобільні телефони з сім-картками, ємності з паливно-мастильними речовинами, а також корпус ручної гранати з запалом. Під час огляду мобільних телефонів фігурантів, в одному з них було відео підпалу, яке вони відправили організатору злочину. Той пообіцяв їм за "роботу" чотири тисячі доларів.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. За одним фактом умисного пошкодження чужого майна фігурантам вже повідомлено про підозру.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За кілька днів потому ще двоє жителів Київщини підпалили двері двох квартир у багатоповерхівках Приморського та Київського районів Одеси. На щастя, і цього разу громадяни також вчасно помітили загоряння і загасили їх. За результатами вжитих слідчо-оперативних заходів оперативники викрили та затримали підпалювачів.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили і організатора підпалів. Ним виявився житель Київської області на прізвисько "Путін". Він підшукував виконавців, надавав їм адреси, вказівки та поради щодо механізму вчинення злочинів.

Поліцейські зібрали достатньо доказів та вже повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, що передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 ККУ.

Суд обрав всім сімом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Двоє підпалювачів наразі вийшли під заставу, ще четверо разом з організатором продовжують перебувати під вартою. Усій злочинній групі загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, в серпні в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі 12 автівок військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies