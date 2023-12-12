Збій у "Київстар": для термінового зв'язку можна звернутися в управління поліції чи пожежно-рятувальну частину

Також можна прийти в "пункт незламності" – там повинен бути Wi-Fi.

У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

Також можна прийти в "пункт незламності", щоб скористатися Wi-Fi. Про це міністр внутрішніх справ Клименко повідомив на тлі збою в роботі мобільного оператора "Київстар".

"Якщо вам потрібна термінова допомога – зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", – йдеться у повідомленні.