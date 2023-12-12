Збій у "Київстар": для термінового зв'язку можна звернутися в управління поліції чи пожежно-рятувальну частину

У разі термінової потреби зв'язатися з рідними без мобільного зв'язку та Інтернету можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.
Також можна прийти в "пункт незламності", щоб скористатися Wi-Fi. Про це міністр внутрішніх справ Клименко повідомив на тлі збою в роботі мобільного оператора "Київстар".
"Якщо вам потрібна термінова допомога – зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", – йдеться у повідомленні.
- Сьогодні вранці в роботі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в Дії, але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.