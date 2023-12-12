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Збій у "Київстарі": користувачі не можуть скористатися національним роумінгом

Оператор не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Збій у "Київстарі": користувачі не можуть скористатися національним роумінгом
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Користувачі "Київстар" не можуть перейти на інших операторів через національний роумінг через збій. Про це пресслужба Мінцифри повідомила в коментарі hromadske.

У міністерстві зазначили, що це тимчасова проблема, над вирішення якої уже працюють. Найближчим часом "Київстар" обіцяє відновити надання послуг.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", – зазначили в Мінцифри. 

Що робити без зв'язку і без роумінгу

Міністр внутрішніх справ повідомив, що за термінової потреби зв'язатися з рідними можна звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. 

"Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi", – сказав він.

Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

  • Сьогодні вранці в роботі мобільного оператора "Київстар" стався збій: немає зв'язку, не працю Інтернет, не відкриваються сайт і мобільний додаток.
  • У Дії порадили скористатися послугами національного роумінгу, що дозволяє тимчасово перейти на іншого оператора, але користувачі масово скаржаться, що послуга не працює. 
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