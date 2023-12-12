На Київщині є проблеми з оповіщенням через збій у роботі "Київстару"

Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не працює система оповіщення в низці населених пунктів Київщини.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.
У переліку:
- Буча;
- Ірпінь;
- Вишневе;
- Березань;
- Сквира;
- Ржищів;
- Тараща;
- Володарка;
- Гірська територіальна громада (Бориспільській район).
"Крім того, наразі є точкові відключення системи оповіщення в місті Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. Але в усіх цих населених пунктах сигнал «Повітряна тривога» дублюється іншою системою оповіщення", - зауважив Кравченко.
За словами очільника області, у тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, будуть працювати екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку.
Що відомо про збій у роботі "Київстару"
- Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
- У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
- СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
- Через хакерську атаку не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги у Дніпрі.