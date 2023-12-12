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На Київщині є проблеми з оповіщенням через збій у роботі "Київстару"

Сигнал «Повітряна тривога», щоправда, дублюється іншою системою оповіщення.

На Київщині є проблеми з оповіщенням через збій у роботі "Київстару"
Фото: РБК

Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не працює система оповіщення в низці населених пунктів Київщини.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

У переліку:

  • Буча;
  • Ірпінь;
  • Вишневе;
  • Березань;
  • Сквира;
  • Ржищів;
  • Тараща;
  • Володарка;
  • Гірська територіальна громада (Бориспільській район).

"Крім того, наразі є точкові відключення системи оповіщення в місті Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. Але в усіх цих населених пунктах сигнал «Повітряна тривога» дублюється іншою системою оповіщення", - зауважив Кравченко.

За словами очільника області, у тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, будуть працювати екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку.

Що відомо про збій у роботі "Київстару"

  • Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій – немає зв'язку та Інтернету, не працюють додаток і сайт. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо. 
  • У компанії причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджує, що персональні дані користувачів не скомпрометовані. 
  • СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператора мобільного зв’язку за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Одна із версій – за цією хакерською атакою можуть стояти російські спецслужби.
  • Через хакерську атаку не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги у Дніпрі. 
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