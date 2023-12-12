На Київщині є проблеми з оповіщенням через збій у роботі "Київстару"

Через збій у роботі мобільного оператора «Київстар» не працює система оповіщення в низці населених пунктів Київщини.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

У переліку:

Буча;

Ірпінь;

Вишневе;

Березань;

Сквира;

Ржищів;

Тараща;

Володарка;

Гірська територіальна громада (Бориспільській район).

"Крім того, наразі є точкові відключення системи оповіщення в місті Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. Але в усіх цих населених пунктах сигнал «Повітряна тривога» дублюється іншою системою оповіщення", - зауважив Кравченко.

За словами очільника області, у тих населених пунктах, де є проблеми з роботою системи, будуть працювати екіпажі патрульної поліції та ДСНС. Вони через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку.

Що відомо про збій у роботі "Київстару"