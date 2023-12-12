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За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок

Більшість авто було оформлено на в'їзд в Україну.

За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок
Фото: Скріншот з відео

Пропуск вантажних автомобілів через пункт пропуску “Ягодин” здійснюється в штатному порядку з дотриманням технологічних процесів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За 24 години після деблокади на виїзд з України оформлено 248 вантажівок. Крім того, на в'їзд в Україну було оформлено 334 вантажівки. 

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За аналогічний період попередньої доби з України виїхало 29 вантажних автомобілів, в'їхало – 204.

Блокада українського кордону польськими перевізниками

  • За час блокади на кордоні загинули двоє українських водіїв. Великої шкоди страйк завдає і постачанню необхідних для захисту України речей: від безпілотників до іншої волонтерської допомоги. 

  • Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам. Заступник міністра Деркач також говорив, що угода діє в обидві сторони: не лише українці їдуть в ЄС без дозволів, а й перевізники ЄС в'їжджають до України без них, тож скасувати угоду лише на рівні однієї Польщі неможливо, писало BBC Україна. Деркач не виключає, що страйками польські перевізники намагаються вплинути на те, чи буде продовжено дію угоди після її завершення. 

  • Так званий транспортний безвіз між Україною та ЄС було затверджено торік. Угода діє до липня 2024. Польські перевізники вважають, що внаслідок дії угоди виникла надмірна конкуренція і вимагають повернути обов'язок отримувати дозволи на діяльність для українських транспортних фірм. Також перевізники Польщі хочуть, аби їм дозволили не ставати в електронну чергу на території України або надали окрему чергу для порожнього транспорту.

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